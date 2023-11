Les OPPO Reno11 et Reno11 Pro seront annoncés le 23 novembre

Le OPPO Reno11 serait doté d’un écran OLED incurvé à poinçon central et d’un SoC Dimensity 8200 contre un Snapdragon 778G dans le Reno10. Il s’agit de chipsets d’ancienne génération qui ne sont plus utilisés dans les flagships, mais OPPO les considère toujours comme suffisamment compétitifs.

Le OPPO Reno11 Pro serait doté d’un écran OLED incurvé de 1,5 K à 120 Hz avec une gradation PWM de 2 160 Hz, un poinçon central et un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 par rapport au Dimensity 8200 du Reno10 Pro. Il conserverait un capteur photo arrière de 50 mégapixels avec capteur IMX890, une ouverture ƒ/1,8, OIS, un capteur photo ultra-large IMX355 de 8 mégapixels avec une ouverture ƒ/2,2, et un téléobjectif IMX709 2X de 32 mégapixels.

Après des rumeurs, OPPO a confirmé le lancement des smartphones Reno11 et Reno11 Pro en Chine le 23 novembre . L’entreprise a également présenté le smartphone dans les coloris Moonstone, Fluorite Blue, Turquoise Green et Obsidian Black. Par coïncidence, c’est le même jour que nubia prévoit de dévoiler son nouveau smartphone de gaming, le Red Magic 9 Pro, et Honor sa série 100.

OPPO est l’une des entreprises chinoises qui ont décidé de lancer de nouveaux modèles phares ce mois-ci. Le fabricant de smartphones rejoint d’autres marques comme Xiaomi, nubia, vivo et realme pour faire de novembre le mois le plus prolifique de l’année pour le marché chinois des smartphones.