Le PDG de Telegram explique comment son application pour VisionOS fonctionnera sur le Vision Pro

Bien que les détails spécifiques sur l’application soient actuellement limités, le lancement prévu s’aligne sur la sortie du Vision Pro aux États-Unis au début de l’année 2024 . Ce calendrier permet à Telegram de peaufiner et d’optimiser l’application visionOS, garantissant ainsi une intégration parfaite et robuste avec le matériel de pointe d’Apple.

Contrairement à la barre d’onglets traditionnelle, Telegram pour visionOS adopte une barre latérale conviviale , offrant un accès rapide aux contacts, aux appels, aux chats et aux paramètres. Ce choix de conception améliore l’expérience de l’utilisateur et s’aligne sur la navigation intuitive attendue sur la plateforme Vision Pro d’Apple.

Plus tôt, Durov a diffusé des images de teaser pour l’application visionOS conçue pour les utilisateurs du Vision Pro. L’application respecte les directives de conception de visionOS, créant une interface translucide et immersive pour les utilisateurs de Vision Pro.