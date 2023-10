Fitbit réintègre les séries de pas dans l’application

L’application Fitbit remaniée a suscité un nombre surprenant de plaintes de la part des utilisateurs. Mais ce qui est plus surprenant, c’est la réponse de Google à ces plaintes : l’application Fitbit sera modifiée pour tenir compte des commentaires des utilisateurs. De plus, les séries de pas reviennent sur iOS et arrivent enfin sur Android.

Dans un article de blog intitulé « Vos commentaires comptent », Google a dressé la liste de plusieurs problèmes qui seront résolus dans les mois à venir. Le premier changement, et le plus important, est une interface plus immédiate. Comme vous le savez peut-être, la récente refonte de l’application Fitbit utilise les directives de conception Material You, qui est très propre et minimale. Dans l’application Fitbit, Material You est poussé à l’extrême, car il y a tout simplement trop d’espace négatif. Les utilisateurs sont obligés de faire défiler l’écran pour trouver les données importantes, ce qui est loin d’être idéal, en particulier sur la page « Aujourd’hui ».

Google va donc revoir la page « Aujourd’hui » avec une nouvelle « mise en page optimisée » qui réduit l’espacement et rend les éléments plus faciles à lire.

Un indicateur de batterie sera également ajouté à la page « Aujourd’hui », de nouvelles animations de célébration vous féliciteront lorsque vous aurez atteint votre objectif de pas, et un mode sombre est en préparation. Google profite également de l’occasion pour rappeler aux utilisateurs que les objectifs de la page « Aujourd’hui » peuvent être personnalisés, mais qu’il sera également possible de créer des objectifs personnalisés.

Enfin, comme mentionné, les séries de pas reviennent sur iOS. Les séries de pas seront également lancées pour la première fois sur Android. De toute évidence, Google n’a pas compris à quel point cette fonctionnalité était populaire. La nouvelle implémentation des séries de pas utilisera vos anciennes données, de sorte que vous ne repartirez pas de zéro. Les utilisateurs qui respectent leurs objectifs quotidiens disposeront déjà d’une série de pas lorsque la fonctionnalité de série de pas sera mise en place.

D’autres changements à venir

Ces changements arriveront dans l’application Fitbit « au cours des prochains mois ». Google indique également qu’elle travaille « sur d’autres mises à jour basées sur vos commentaires ». Même s’il est intéressant de connaître les autres changements à venir, il s’agit là d’un excellent début.

Il est bon de voir que Google est à l’écoute de ses utilisateurs. Les propriétaires de Fitbit ont été mis à rude épreuve au cours de l’année écoulée, Google s’efforçant d’intégrer Fitbit et ses services dans son écosystème. La semaine dernière, les serveurs de Fitbit ont connu leur deuxième panne majeure en moins d’un an, juste au moment où les propriétaires de la Google Pixel Watch 2 et de la Fitbit Charge 6 recevaient leurs nouveaux appareils. Dans l’idéal, ces problèmes n’auraient jamais eu lieu, mais comme ils se sont produits, écouter les commentaires est le moins que Google puisse faire pour montrer qu’il se soucie de la réussite de cette transition.