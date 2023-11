Google pourrait investir des millions dans la startup Character.AI

L’intelligence artificielle se fraye un chemin dans le domaine de la technologie mobile, presque tout le monde plongeant dans le développement de l’IA. Google mène la charge avec ses derniers Pixel 8 et Pixel 8 Pro, fortement imprégnés de fonctionnalités d’IA. Samsung, qui se prépare pour la prochaine série Galaxy S24, fait également des vagues avec son nouveau modèle d’IA, Gauss.

Même Apple se joint à la fête de l’IA, en travaillant sur l’intégration de l’IA générative dans sa série iPhone 16. Alors que les fonctions d’IA sur les appareils sont encore en cours d’élaboration, les applications pilotées par l’IA existent depuis un certain temps, et Google semble vouloir investir dans ce domaine.

Selon Reuters, Google est en pourparlers pour investir des centaines de millions de dollars dans Character.AI, une startup de chatbot en croissance rapide. Cette initiative intervient alors que Character.AI recherche des capitaux pour former des modèles et répondre à la demande croissante des utilisateurs.

Le potentiel investissement renforcera le partenariat existant entre Character.AI et Google. La startup utilise actuellement les services cloud de Google et les Tensor Processing Units (TPU) pour l’entraînement des modèles.

Character.AI, fondée par Noam Shazeer et Daniel De Freitas, deux anciens employés de Google, offre aux utilisateurs la possibilité de discuter avec des versions virtuelles de célébrités telles que Cristiano Ronaldo ou de magnats de la technologie comme Elon Musk et Bill Gates. Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres chatbots et assistants IA. Si l’utilisation du service est gratuite, il propose un modèle d’abonnement à 9,99 dollars par mois pour les utilisateurs qui souhaitent éviter la file d’attente virtuelle pour accéder à un chatbot.

Une application qui séduit

Les chatbots fournis par Character.AI ont des rôles et des tonalités variés, attirant une base d’utilisateurs importante âgée de 18 à 24 ans, constituant environ 60 % du trafic du site Web. Ce positionnement démographique permet à l’entreprise de se distinguer comme un compagnon d’IA plus divertissant et personnalisé que des concurrents comme ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google. La startup affirme avoir récolté 100 millions de visites mensuelles sur son site Web au cours des 6 premiers mois qui ont suivi son lancement.

Character.AI a également fait des vagues dans le monde des applications, en obtenant une nomination dans le top 10 pour l’application de l’année choisie par les utilisateurs de Google Play. Le vote se poursuit jusqu’au 14 novembre. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc encore voter pour votre application, jeu ou livre préféré sur Google Play.