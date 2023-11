La fonction Shaker de Deezer vous permet de partager de la musique avec d’autres services de streaming

Il est intéressant de noter que Shaker permet aux utilisateurs de découvrir à quel point ils sont compatibles avec leurs amis grâce à des informations partageables basées sur la similarité de leurs goûts musicaux . Cette fonction permet également de découvrir des artistes et des chansons recommandés que vous et l’un des membres de votre groupe pourriez aimer.

« Shaker vise à créer une connexion musicale sans contraintes et offrir un espace dédié pour découvrir de nouvelles chansons », déclare Alexandra Leloup, VP Produit chez Deezer. « Pour y parvenir, il était essentiel non seulement d’inclure des playlists personnalisées basées sur les goûts musicaux des utilisateurs et de leurs amis, mais aussi de veiller à ce que tout le monde puisse participer, quelle que soit leur plateforme de streaming de prédilection. ».