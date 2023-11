Le Steam Deck de Valve est un succès, vendu à plusieurs millions d’exemplaires depuis 2021

Pendant deux ans, la console Steam Deck de Valve a offert au monde entier et à ses joueurs la possibilité d’emporter leur expérience PC préférée partout avec eux, la société affirmant qu’il s’agissait d’un succès retentissant. « Plusieurs millions de consoles portables Steam Deck ont été vendues dans le monde, offrant une expérience de jeu sur PC portable, la première à le faire sur le marché avec un succès significatif », indique la société.

Aujourd’hui, le temps est venu pour Valve de proposer une nouvelle console portable, avec la Steam Deck OLED qui sera bientôt disponible pour offrir une expérience de jeu améliorée à tous.

Selon The Verge, les concepteurs de Valve Lawrence Yang et Pierre-Loup Griffais ont affirmé que la console originale Steam Deck a été vendue à plusieurs millions d’exemplaires par l’entreprise. Depuis sa sortie en précommande en 2021 jusqu’à aujourd’hui, la Steam Deck a connu un succès important sur le marché, grâce au soutien massif des joueurs qui l’ont achetée auprès de l’entreprise.

Ce n’est qu’en février de l’année dernière que Valve a commencé à commercialiser la Steam Deck, avec son modèle de base doté d’une capacité de stockage de 64 Go, proposé au prix de 429 euros.

La Steam Deck a fait l’objet de critiques mitigées, mais la plupart d’entre elles étaient positives pour la console portable, avec des problèmes mineurs signalés par les critiques que les gens peuvent accepter.

La Steam Deck OLED arrive avec des améliorations

Après le succès de la Steam Deck originale, Valve a récemment annoncé la disponibilité de la Steam Deck OLED dans le courant du mois, la version remaniée de la console portable qui offre des améliorations par rapport à sa dernière version. Cette console fait maintenant des vagues dans l’industrie des technologies et des jeux, en particulier grâce à son meilleur écran, son Wi-Fi 6E plus rapide, sa batterie 30 à 50 % plus performante et son corps plus léger, le tout pour 569 euros.

La Steam Deck a été annoncée en 2021 et les précommandes ont été ouvertes à cette époque, mais elle n’a été livrée aux joueurs qu’en février 2022, la production de l’entreprise ayant connu quelques difficultés en cours de route. Néanmoins, l’appareil est devenu une icône et de nombreux joueurs ont loué ses performances et ses capacités, avec seulement quelques problèmes mineurs qui se sont manifestés à ses débuts et que Valve s’est efforcé de résoudre.

Du point de vue des performances, la Steam Deck est largement plébiscitée par les créateurs de contenu de jeux, mais elle n’est pas parfaite. L’autonomie de la batterie n’est pas très importante, mais elle n’est pas mauvaise, contrairement à celle de la ASUS ROG Ally, la réelle concurrente de la Steam Deck, qui se plaint en outre de la capacité de stockage de ses modèles inférieurs.

Une nouvelle version bienvenue

Néanmoins, il s’agit d’une fonctionnalité très accessible pour tous dans différents modes de jeu, comme l’utilisation de Windows pour porter les jeux ou par des services de jeu sur le cloud.

Le temps est venu pour Valve de proposer une nouvelle version de la Steam Deck, offrant désormais un meilleur écran OLED et des performances améliorées, ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique de 50 %. La Steam Deck originale reste une icône pour Valve, un appareil qui a connu un succès massif à son apogée, avec des millions d’unités vendues dans le monde entier.