Les premières photos officielles du OnePlus 12 sont dévoilées

Après avoir confirmé la tenue de son événement du 10e anniversaire le 4 décembre, OnePlus a confirmé que son smartphone phare, le OnePlus 12, sera présenté en Chine le 5 décembre. Et juste avant son annonce, OnePlus a officiellement révélé le design du OnePlus 12.

L’appareil ressemble beaucoup à son prédécesseur, avec un énorme bloc de caméra circulaire dominant l’arrière du smartphone. Cependant, OnePlus a apporté un important changement. Selon la société, le curseur d’alerte du OnePlus 12 se trouvera désormais sur la gauche du smartphone et non plus sur la droite. Ce curseur d’alerte permet à l’utilisateur de faire passer le téléphone de Sonnerie, à Vibreur, à Silencieux d’un simple geste.

Pourquoi OnePlus a-t-il décidé de procéder à ce changement ? La réponse est qu’en déplaçant le curseur d’alerte, le fabricant peut offrir de meilleures performances de jeu grâce à l’ajout d’une nouvelle antenne intégrée. « Sur la base de tests internes, il a été déterminé que la position optimale pour les antennes de jeu se situe entre les index de l’utilisateur lorsque le téléphone est tenu en orientation paysage. Cependant, cet espace est actuellement occupé par le curseur d’alerte sur le OnePlus 11. En déplaçant le curseur d’alerte sur le côté opposé du téléphone, de meilleures antennes de jeu peuvent être déployées sur le OnePlus 12 », a écrit OnePlus dans un communiqué de presse.

La société poursuit en indiquant qu’elle utilise une « technologie d’antenne pleine bande ultra-compacte » et une « technologie d’intégration d’antenne Alert Slider, la première de l’industrie » pour minimiser l’espace occupé par le curseur d’alerte. « Selon les données des tests en laboratoire effectués par OnePlus, le signal de l’antenne de jeu peut être amélioré de 3 dB, avec une latence de jeu réduite de 15 % », affirme OnePlus dans sa note de presse.

Au cours du weekend, OnePlus a également révélé les variantes de couleur du OnePlus 12. La société a déclaré sur Weibo que le smartphone serait disponible dans les options de couleur Pale Green, Rock Black, et White. L’image du OnePlus 12 publiée par la société montre l’appareil dans une nuance de vert appelée « Flowy Emerald », inspiré des merveilles du monde naturel. Le motif fluide et en constante évolution des rivières tressées a servi de source d’inspiration pour le design du OnePlus 12, a-t-on ajouté.

Le matériau est du verre et le design lui-même est inspiré par la nature.

Le point sur les caractéristiques

OnePlus confirme également que le OnePlus 12 sera équipé d’une caméra périscopique 3x pris en charge par la « Hasselblad Camera for Mobile de 4e génération ».

Le OnePlus 12 devrait être équipé d’un écran OLED de 6,82 pouces de la société chinoise BOE, avec une résolution 2k et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran offrira une luminosité maximale de 3000 nits. Sous le capot se trouvera le puissant processeur applicatif Snapdragon 8 Gen 3. L’appareil disposera de 16 Go de mémoire vive LPDDR5X et d’un espace de stockage UFS 4.0 de 1 To.

La caméra arrière devrait comprendre une caméra primaire de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 48 mégapixels et une caméra périscopique de 64 mégapixels avec un zoom optique 3x. Une grande batterie de 5 400 mAh offrant un support à la charge filaire de 100W et une charge sans fil de 50W permettra de garder la lumière allumée.

Le OnePlus 12 pourrait être commercialisé en France au cours du premier trimestre 2024.