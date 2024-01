Valve impose la transparence sur l’usage de l’IA dans les jeux Steam

Suite aux récentes plaintes concernant l’utilisation par les éditeurs de jeux de fonctions d’IA non divulguées telles que l’art génératif ou les voix et le contenu en jeu générés par l’IA, Valve a décidé de rendre sa place de marché Steam plus transparente quant aux titres qui utilisent l’IA.

Avec le récent tollé suscité par la bande-annonce d’Apex Legends sur Final Fantasy VII, qui aurait pu utiliser un générateur d’art IA pour certains graphismes, il est clair qu’il faut faire le ménage. Même les jeux de cartes traditionnels tels que Magic the Gathering ont récemment fait l’objet d’un examen minutieux pour n’avoir pas dit toute la vérité lorsqu’il s’agissait de savoir si leurs graphismes étaient produits par un humain ou téléchargés par Skynet, tout comme l’image présentée sur cette page.

La décision semble avoir été prise rapidement, Valve ayant publié une série de nouvelles directives à l’intention des entreprises souhaitant utiliser la plateforme Steam pour vendre leurs produits.

Sur Steam, on peut lire : « Nous mettons à jour l’enquête sur le contenu que les développeurs remplissent lorsqu’ils soumettent un projet à Steam. L’enquête comprend désormais une nouvelle section sur la divulgation de l’IA, dans laquelle vous devrez décrire comment vous utilisez l’IA dans le développement et l’exécution de votre jeu ».

L’utilisation de l’IA dans les jeux sera désormais divisée en deux grandes catégories :

Pré-générée : Tout type de contenu (art/code/son/etc) créé à l’aide d’outils d’IA pendant le développement. Dans le cadre de l’accord de distribution Steam, vous promettez à Valve que votre jeu n’inclura pas de contenu illégal ou illicite, et qu’il sera conforme à votre matériel de marketing. Lors de notre examen préalable à la sortie du jeu, nous évaluerons le contenu généré par l’IA de la même manière que nous évaluons le contenu non généré par l’IA, en vérifiant notamment que votre jeu respecte ces promesses.

Généré en direct : Tout type de contenu créé à l’aide d’outils d’IA pendant que le jeu est en cours d’exécution. En plus de suivre les mêmes règles que le contenu d’IA pré-généré, ce type de contenu est soumis à une exigence supplémentaire : dans l’enquête sur le contenu, vous devrez nous indiquer le type de garde-fous que vous mettez en place sur votre IA pour vous assurer qu’elle ne génère pas de contenu illégal.

Les utilisateurs peuvent signaler les contenus illégaux sur Steam

Valve prévoit d’utiliser « une grande partie de la divulgation » sur la page du Steam Store du jeu, ce qui donnera aux joueurs une meilleure indication de ce qui a été utilisé et à quel endroit.

Il est intéressant de noter que les joueurs pourront également signaler le contenu des jeux qu’ils jugent illégaux à l’aide d’un nouvel outil. Cet outil sera disponible pour les jeux qui utilisent du contenu généré en direct par l’IA et servira en quelque sorte de mécanisme de protection au cas où l’IA s’égarerait, vraisemblablement avec des contenus racistes ou pour adultes.

Reste à savoir si cette mesure apaisera les joueurs indignés par la vue d’un doigt tordu sur une capture d’écran, mais elle permettra, en théorie du moins, de mettre rapidement en évidence à quel point l’utilisation de l’IA s’est infiltrée dans l’espace de création des jeux.