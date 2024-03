Steam Deck OLED : avertissement d’usure après 1 500 heures

La Steam Deck OLED a montré un léger effet de burn-in, alias brûlage, après 1500 heures, ou 750 heures à la luminosité HDR maximale, rapporte TechSpot.

Le rapport conseille aux utilisateurs qui ont l’intention d’accumuler 1000 heures de jeu sur des titres contenant des éléments d’interface utilisateur statiques, de prêter attention à l’impact possible de l’usure et de prendre des mesures pour atténuer le problème. Une solution rapide pour stopper l’apparition du burn-in consiste à réduire l’utilisation du HDR et à diminuer la luminosité autant que possible.

L’effet de brûlage se produit lorsque les pixels les plus utilisés de l’écran s’éteignent, laissant une « image fantôme » sur l’écran, des graphiques fréquemment affichés. Cela se produit lorsqu’une image fixe est laissée sur un panneau OLED pendant trop longtemps, après une utilisation intensive d’un appareil.

Est-il possible d’éviter totalement le burn-in ? Non, à moins que vous ne vous absteniez de jouer de manière prolongée.

Ce n’est pas une option, alors que fait-on pour remédier à ce problème ? Les fabricants font de plus en plus évoluer leurs produits pour relever les défis, et celui-ci concerne les jeux. Bien que des progrès aient été réalisés dans la réduction des brûlures sur les écrans OLED, il s’agit d’un problème inhérent.

Et par rapport à la concurrence ?

En testant de tels appareils, des YouTubers tels que Wulff Den et The Phawx ont rapporté que l’appareil de jeu portable de Valve commence à présenter des difficultés de rétention d’image après environ 1 000 à 1 500 heures d’utilisation.

À titre de comparaison, l’OLED de la Nintendo Switch a nécessité environ 3600 heures de jeu avant de présenter une légère brûlure. Certains diront que c’est plus de deux fois le temps de son concurrent, mais ce n’est pas exactement un cas similaire.

De nombreuses Steam Deck mettront plus de temps à afficher une quelconque brûlure avec sa capacité de 1000 nits de luminosité maximale, ou à 600 pour un jeu SDR réduit. Cette performance est comparable à celle de l’écran OLED de la Switch avec sa luminosité de 350 nits, qui mettra plus de temps à s’estomper.