Google a proposé 147 millions de dollars à Epic Games pour lancer Fortnite sur le Play Store

Au cours des deux dernières années, Epic Games (le créateur de Fortnite) a entamé une importante saga judiciaire avec Apple, et pas seulement. En 2020, la société de jeux a intenté son premier procès contre Google. La semaine dernière, une deuxième escarmouche juridique a débuté, Epic Games affirmant que Google verse des sommes considérables aux grands développeurs pour les inciter à conserver leurs applications sur le Play Store.

Selon des révélations judiciaires rapportées par The Verge, Google a confirmé avoir proposé un accord de 147 millions de dollars à Epic Games pour lancer Fortnite sur le Google Play Store d’Android. Purnima Kochikar, vice-présidente de Google chargée des partenariats Play, a déclaré que l’accord, approuvé et présenté à Epic, avait été rejeté par la société de jeux.

L’accord proposé prévoyait le versement progressif de fonds sur trois ans, jusqu’en 2021, pour soutenir l’éditeur du jeu.

Le motif sous-jacent de cet accord, tel qu’il a été rapporté, était la tentative de Google d’empêcher une potentielle tendance d’applications populaires à contourner la boutique officielle d’Android et, à son tour, à éviter les frais d’achat in-app de Google.

Epic Games a fait part de son mécontentement quant à la réduction de 30 % des revenus imposée par Google (et Apple, d’ailleurs) sur les transactions du Play Store. Cela a conduit Epic à prendre une voie non conventionnelle, en lançant Fortnite pour Android de manière indépendante et en proposant le fichier de téléchargement du jeu directement sur son site Web.

Bien que Fortnite ait finalement atterri sur le Google Play Store en avril 2020, Epic a persisté à le distribuer indépendamment, contournant la réduction de 30 % de Google sur les achats in-app. La tension est montée d’un cran en août 2020 lorsque Epic a autorisé l’achat direct de monnaie de jeu, ce qui était contraire aux règles du Play Store de Google.

En réponse, Google a retiré Fortnite du Play Store, ce qui a incité Epic Games à intenter une action en justice contre Google pour abus de pouvoir monopolistique. L’affaire a débuté l’année dernière et est toujours en cours.

L’effet domino ?

Dans cette affaire, Epic Games affirme que Google a réagi avec anxiété à la décision initiale d’Epic, craignant un potentiel effet domino avec d’autres développeurs de jeux. Des documents internes présentés au tribunal ont laissé entendre que Google craignait un « risque de contagion » et ont révélé des tentatives de séduction ou d’acquisition d’Epic afin d’éviter un tel scénario.

Dans la salle d’audience, les documents relatifs à la « contagion » ont occupé le devant de la scène la semaine dernière, lorsque Lawrence Koh, l’ancien responsable du développement commercial des jeux de Google Play, s’est présenté à la barre. Ces documents décrivent le scénario inquiétant de Google, prédisant que, dans les 2 ans qui suivront la décision d’Epic, la quasi-totalité des développeurs de jeux de premier plan pourraient quitter le Play Store.

Cette prévision est un cauchemar financier pour Google, avec de potentielles pertes se chiffrant en milliards de dollars de revenus. Les documents présentés au tribunal font état d’une perte directe de revenus comprise entre 130 et 250 millions de dollars, et d’une perte plus importante en aval pouvant atteindre 3,6 milliards de dollars si la défection massive redoutée se produisait.

Devant le tribunal, Google a défendu sa position, Purnima Kochikar précisant que l’inquiétude de Google concernait les potentielles pertes de jeux sur le Play Store et qu’il n’y avait pas d’intention malveillante. « Nous voulions simplement que les développeurs choisissent Play », a déclaré Kochikar.

Lawrence Koh a confirmé dans son témoignage que l’investissement pour sécuriser les jeux sur le Play Store était considéré comme valable, en particulier étant donné le scénario dans lequel les développeurs pourraient opter pour un lancement initial sur l’iOS d’Apple.

Depuis sa sortie en 2017, Fortnite a vu sa popularité grimper en flèche, s’enorgueillissant d’environ 400 millions d’utilisateurs enregistrés. À noter que ce décompte inclut les inscriptions de joueurs occasionnels, et ne reflète pas uniquement le nombre de joueurs actifs réguliers de Fortnite.