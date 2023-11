Le casque Samsung XR sera disponible fin 2024 et concurrencera Meta et le Vision Pro d’Apple

Samsung a pris plusieurs mesures concernant les casques VR, mais Samsung cherche maintenant à exploiter le marché XR, c’est-à-dire la réalité mixte, et les rapports font état d’une sortie à la fin de 2024. Le wearable sud-coréen sera ainsi confronté aux entreprises américaines, Meta avec le Quest 3 et le Vision Pro d’Apple, ce dernier devant également sortir l’année prochaine.

Plus tôt dans l’année, lors du Galaxy Unpacked de Samsung, une annonce a été faite concernant le développement conjoint du wearable XR avec Google et Qualcomm, qui sera bientôt commercialisé.

Une agence de presse sud-coréenne, JoongAng, a rapporté que les plans du prochain casque de réalité mixte de Samsung arriveront à la fin de 2024, les publications indiquant qu’il sera centré sur le second semestre de l’année. Ce casque XR porte le nom de code « Infinite » et offrira bientôt une expérience de réalité virtuelle et augmentée aux utilisateurs de Galaxy et autres.

Le rapport affirme également que Samsung cherche à créer jusqu’à 30 000 unités pour sa sortie initiale, mais on ne sait pas si cela se concentrera uniquement sur la Corée du Sud ou sur le marché mondial.

En outre, Samsung Display créera l’objectif de l’appareil, en se concentrant sur l’écran OLED de l’Infinite, qui est également le même que celui utilisé par Apple.

En concurrence avec Meta et Apple Vision Pro

Le marché actuel des casques de réalité mixte a déjà vu le Quest 3 de Meta, et cette version est centrée sur un écran à lentilles fermées qui a des caméras pour apporter le flux de l’extérieur du casque avec la fonctionnalité connue sous le nom de Passthrough. Il sera également en concurrence avec le Vision Pro d’Apple, un casque XR portable prévu pour le début de l’année 2024, qui n’a pas non plus de date de sortie officielle.

En février, lors de l’événement Galaxy Unpacked, Samsung a dévoilé son partenariat avec Google et Qualcomm pour développer un casque de réalité mixte qui sera bientôt disponible dans le monde entier. Il était dit qu’il utiliserait Android de Google pour le système et la connectivité de l’appareil, et qu’il utiliserait la puce de Qualcomm pour l’alimenter, le teaser ne révélant pas sa date de disponibilité.

Jusqu’à présent, aucune autre information n’a fait surface jusqu’aux récents rapports qui affirment de nouvelles informations sur ce que Samsung prévoit d’apporter à tous.

La dernière aventure de Samsung dans le domaine des casques a été le Gear VR, un appareil abandonné en 2017, la société sud-coréenne s’étant séparée d’Oculus, aujourd’hui connu sous le nom de Meta Quest. Son Gear VR a toujours occupé une place spéciale parmi les propriétaires de Samsung, car il leur a donné une tranche d’une nouvelle réalité dans l’espace virtuel, alimentée par l’une des entreprises les plus emblématiques de l’industrie, Oculus.