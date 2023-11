Google dévoile des outils de création publicitaire alimentés par l’IA pour les agences et les entreprises

Performance Max est sur le point de recevoir une mise à jour significative avec l’introduction de fonctionnalités de pointe alimentées par l’IA. Ces améliorations permettront aux utilisateurs non seulement de générer, mais aussi d’affiner leurs actifs créatifs. Cet ensemble robuste de capacités de génération d’actifs permet aux utilisateurs de donner vie à leur vision créative.

Google présente une série de nouveaux outils d’IA générative conçus pour la création de publicités, allant de la formulation de titres et de descriptions d’annonces de recherche à la création et à la modification de visuels d’accompagnement. Selon The Verge, ces outils sont conçus pour répondre aux besoins des agences de publicité et des entreprises qui ne disposent pas d’une équipe créative interne.

Les annonceurs peuvent utiliser des invites textuelles pour affiner le contenu et les visuels qu’ils génèrent jusqu’à ce qu’ils obtiennent le résultat souhaité. Google s’engage à ne pas produire d’images identiques, afin d’éviter que des entreprises concurrentes n’utilisent les mêmes visuels.

Ce générateur d’annonces incrémentiel sera accessible aux utilisateurs de l’outil de campagne publicitaire Performance Max de Google, capable de produire des annonces adaptées aux plateformes Google telles que la recherche et le shopping. En outre, une fonction d’édition d’images sophistiquée, apparentée aux fonctionnalités de Retouche magique vues sur le nouveau Pixel 8, est en préparation.

Les utilisateurs ont la possibilité d’utiliser l’éditeur pour rafraîchir leurs annonces visuelles actuelles, en conservant un élément visuel central tout en mettant en œuvre des ajustements spécifiques au contexte. Comme l’a démontré Google, un utilisateur a transformé une publicité pour un produit de soins de la peau en conservant le modèle tout en remplaçant l’arrière-plan par un arbre de Noël festif, la rendant ainsi adaptée à la période des fêtes de fin d’année.

Les contenus publicitaires générés par l’IA seront accompagnés d’un SynthID

En outre, l’outil permet de créer diverses variantes d’annonces adaptées à des circonstances spécifiques. Les nouveaux outils générés par l’IA seront étendus aux revendeurs utilisant Merchant Center Next, une plateforme qui gère la représentation visuelle des produits sur Google.

Google a souligné que tous les contenus publicitaires générés par l’IA seront accompagnés d’un SynthID, un filigrane de métadonnées distinctif conçu pour faciliter l’identification des contenus générés par l’IA.

Selon le communiqué de presse, cette étape importante marque le début d’une nouvelle ère pour Performance Max, en renforçant sa capacité à aider les spécialistes du marketing aux États-Unis, en leur permettant d’étendre efficacement leurs opérations tout en créant des actifs de premier ordre qui offrent constamment des performances exceptionnelles.