Le Snapdragon X Elite est une puce qui arrive au plus mauvais moment

Alors qu’Apple a fait d’énormes progrès avec ses propres puces Mac ces dernières années, nous n’avons encore rien vu dans le monde Windows qui puisse l’égaler en termes de performances et d’efficacité. Aujourd’hui, Qualcomm affirme que ses prochaines puces Snapdragon X Elite basées sur l’architecture Arm peuvent enfin y parvenir, mais il y a un sérieux problème.

Qualcomm a fait une démonstration du Snapdragon X Elite lors de son Snapdragon Tech Submit, au cours duquel le fabricant de puces a affirmé que ses derniers efforts surpasseraient tous ceux qui l’ont précédé, en particulier les processeurs de 13e génération d’Intel.

Lors de cette démonstration, les journalistes ont pu voir une série de benchmarks pré-exécutés qui plaçaient les puces de Qualcomm en haut de la pile pour toute une série de tests. Par exemple, dans Cinebench 2024, la puce Snapdragon X Elite a obtenu un score de 1 227 points dans le test monocoeur et de 136 points dans le test multicœur. Le concurrent non Qualcomm le plus proche était le Intel Core i7-13800H, qui a obtenu respectivement 996 et 115 points.

Par ailleurs, Qualcomm a déjà affirmé que ses dernières puces Snapdragon X pouvaient rivaliser avec le Intel Core i9-13980HK. Cependant, aucun des benchmarks fournis par PC World ne montre cette puce en compétition avec le Snapdragon X, nous ne pouvons donc pas être sûrs que ces affirmations tiennent la route.

Aussi impressionnants que soient ces résultats, ils soulèvent quelques questions. D’une part, Apple et Intel lancent de nouvelles puces qui pourraient battre le Snapdragon X à plate couture. Les puces de la série M3 d’Apple constituent une avancée majeure par rapport à la puce M2 (que Qualcomm a déclaré avoir battu avec son Snapdragon X), tandis que les puces Meteor Lake d’Intel font l’objet d’attentes tout aussi élevées.

La concurrence est prête

De plus, Qualcomm ne peut pas dire que les consommateurs peuvent mettre la main sur le Snapdragon X dès maintenant, car sa sortie n’est pas prévue avant des mois. D’ici là, ses performances apparentes pourraient sembler dépassées, à condition que les offres de ses rivaux soient aussi performantes qu’elles le sont selon les rumeurs.

Cela dit, il est encourageant de voir plus de concurrence dans le secteur du PC pour contester la domination d’Intel et d’AMD. Le Snapdragon X étant construit sur l’architecture Arm, il devrait être en mesure de combiner des performances de haut niveau avec une efficacité solide, lui permettant d’équilibrer des températures basses et un rendement élevé.

C’est un point sur lequel les puces pour PC butent depuis des années : Intel et AMD sont performants, mais ils augmentent souvent la chaleur et la consommation d’énergie, ce qui n’est jamais le cas du silicium d’Apple. Si Qualcomm peut enfin proposer aux utilisateurs de Windows une puce analogue à celle d’Apple, ce sera un pas en avant pour le monde du PC, même si Meteor Lake et le M3 sont plus performants à long terme.