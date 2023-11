by

Les processeurs Meteor Lake de 14e génération d’Intel dévoilés lors de l’événement AI Everywhere

Les processeurs Intel de 14e Gen basés sur l’architecture Meteor Lake ont été précédemment révélés lors de l’événement Innovation 2023 qui s’est tenu il y a quelques mois. Après ce qui semble être une longue attente, l’entreprise est prête à dévoiler ces processeurs lors d’un prochain événement qui a été récemment annoncé. Baptisé AI Everywhere, l’événement comportera de nombreuses annonces, dont deux nouvelles séries de produits.

L’événement « AI Everywhere » d’Intel aura lieu le 14 décembre 2023. L’entreprise a confirmé qu’elle y lancera les premiers processeurs Intel Core Ultra (Meteor Lake), ainsi que les nouveaux processeurs Xeon de 5e génération (Emralds Rapids). La gamme Intel Core Ultra sera particulièrement intéressante, car il s’agit des prochains processeurs phares d’Intel dans la gamme de CPU de 14e génération pour les ordinateurs portables.

Les différentes variantes de processeurs mobiles Core Ultra qu’Intel devrait lancer sont les suivantes :

Core Ultra 5

Core Ultra 7

Core Ultra 9

L’autre variante de base, les processeurs « Core », n’a pas été mentionnée dans les détails de cet événement. Toutefois, ils devraient eux aussi être lancés en 2024, ce qui permettra à l’industrie d’évoluer lentement vers la nouvelle architecture d’Intel. Ces variantes Core Ultra sont davantage axées sur les performances, et les ordinateurs portables qui seront lancés plus tard avec ces processeurs ne manqueront pas d’être puissants et coûteux.

Comme l’indique le nom de l’événement, l’accent devrait être mis sur l’intelligence artificielle, où nous verrons les nouvelles puces performantes dans les charges de travail d’IA. L’architecture Meteor Lake apporte une puce NPU, ce qui change complètement la donne en matière de capacités d’IA sur une puce grand public.

L’exécution de modèles d’IA sur l’appareil lui-même (sans Internet) est désormais possible, grâce à la puce NPU intégrée qui consomme à peine d’énergie tout en offrant des performances élevées pour les charges de travail de calcul de l’IA. À cela s’ajoute la carte graphique Arc intégrée, plus rapide, qui prend même en charge le ray tracing.

Nouvelle marque pour les processeurs phares Intel Core Ultra

En ce qui concerne les prochaines puces Xeon, nous n’avons pas encore de détails confirmés de la part d’Intel. Lors de l’événement Innovation 2023, Intel a présenté un processeur Intel Xeon de 5e génération doté d’un nombre impressionnant de 288 cœurs. Une architecture hybride est attendue ici, consistant en l’utilisation des processus Intel 4 et Intel 7 pour les différents chiplets du processeur Xeon. Nous en saurons plus bientôt !

Il y a beaucoup à dire sur la 14e génération d’Intel, à part que le processus de fabrication évolue pour représenter le « plus grand changement architectural de l’entreprise depuis plus d’une décennie », ce qui explique le changement de nom et la suppression du « i » dans les processeurs Intel Core.