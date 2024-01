La fuite du Galaxy Book 4 révèle les premières images et les premiers détails

Samsung se prépare à lancer la suite de la série Galaxy Book 3. Bien qu’il faille encore attendre plusieurs mois, une nouvelle fuite nous donne un premier aperçu des prochains ordinateurs portables de Samsung, la série Galaxy Book 4.

Selon les images partagées par Windows Report, la gamme Galaxy Book 4 a été divulguée, ainsi que les spécifications. D’après les images, il semble que les prochains ordinateurs portables de Samsung ne seront pas très différents de la génération précédente en termes de design.

Il y a deux ports Thunderbolt 4, un HDMI, un port MicroSD, un port USB-A 3.2, un lecteur de cartes et une prise casque. On ne sait pas si Samsung utilise les mêmes matériaux qu’auparavant, mais le média pense qu’ils sont les mêmes en raison de leur poids analogue.

Si le design n’a pas beaucoup changé, tout le reste semble avoir été amélioré. Selon la fuite, le Galaxy Book 4 360, le Galaxy Book 4 360 Pro, le Galaxy Book 4 Pro et le Galaxy Book 4 Ultra seront tous dotés d’un écran AMOLED et du Bluetooth 5.3. Il semblerait que le modèle de base du Galaxy Book 4 doive se contenter d’un écran LED d’une résolution full HD et de Bluetooth 5.1.

En ce qui concerne le processeur, vous pouvez vous attendre à un Intel Core 5 pour le modèle de base et le 360, un Core 7 pour le Pro et le Pro 360, et un Core 9 pour le Ultra. Quant au GPU, le Book 4 et le Book 4 360 pourraient être équipés d’Intel Graphics, Intel Arc Graphics pour le Pro et le Pro 360, et le Ultra pourrait être équipé d’un GeForce 4070 de NVIDIA.

Enfin, il semble que les modèles 360 pourraient être équipés d’un stylet, ce qui serait pratique en mode tablette. Après cette fuite, il semble qu’il nous manque encore des détails sur la batterie, la mémoire vive et le prix. Toutefois, le média affirme que le modèle Ultra pourrait disposer de 32 Go de mémoire vive LPDDR5X.