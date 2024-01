À la fin du mois dernier, Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8 Gen 3, le nouveau processeur d’application (AP) phare du concepteur de puces, qui équipera de nombreux modèles Android haut de gamme au cours de l’année à venir.

Qualcomm sort généralement deux SoC phares au cours d’un cycle annuel. Il s’agit du SoC phare normal et d’une variante « Plus » qui s’appuie sur le SoC phare normal en y apportant quelques modifications mineures. La plupart des smartphones phares Android utiliseront le SoC phare Snapdragon standard, et seuls quelques rares smartphones opteront pour le SoC « Plus », légèrement meilleur. Samsung a obtenu un accès exclusif au SoC « Plus » lors du dernier cycle avec une identification « for Galaxy », et il semble que la situation pourrait se répéter avec le Snapdragon 8 Gen 3.

La source Yogesh Brar a partagé les spécifications présumées du « Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy », attirant l’attention sur la différence entre celui-ci et le Snapdragon 8 Gen 3 standard.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

(SM8650 – AB)

– 1 x 3.3GHz Cortex X4

– 5 x 3.2GHz/3GHz Cortex A720

– 2 x 2.3GHz Cortex A520 Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

(SM8650 – AC)

– 1 x 3.4GHz Cortex X4

– 5 x 3.15GHz/2.96GHz Cortex A720

– 2 x 2.27GHz Cortex A520 Overclocked GPU for better AI — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 3, 2023

Selon cette fuite, la version « for Galaxy » du Snapdragon 8 Gen 3 sera analogue à la version normale, mais présentera quelques différences de vitesse d’horloge. Le cœur principal est légèrement overclocké à 3,4 GHz contre 3,3 GHz auparavant.

Curieusement, les deux cœurs de performance et les cœurs d’efficacité sont tous deux légèrement sous-cadencés. Il s’agit d’une décision intéressante de la part de Qualcomm, mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi l’entreprise a fait cela. Les précédentes éditions spéciales avaient des cœurs overclockés mais pas de cœurs underclockés.

Une décision étrange

Outre le processeur, le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy serait équipé d’un GPU overclocké pour de meilleures performances en matière d’intelligence artificielle. Nous pouvons nous attendre à voir ce SoC dans la prochaine série Galaxy S24.

Avec le prédécesseur Snapdragon 8 Gen 2, la version « for Galaxy » avait un overclock marginal sur le cœur principal et un GPU overclocké. Qualcomm a accordé une exclusivité temporelle à Samsung, lui permettant d’utiliser la marque « for Galaxy » pendant un certain temps. Par la suite, le même SoC surcadencé a été proposé par d’autres constructeurs dans leurs smartphones, mais sans aucune autre marque. On peut supposer que Qualcomm suivra le même schéma cette année.

La question est maintenant de savoir comment ou même si Samsung va intégrer son Exynos 2400 déca-core dans le Galaxy S24. Non pas que les benchmarks soient la panacée, mais les tests Geekbench montrent que le SoC Snapdragon 8 Gen 3 non Galaxy surpasse le Exynos 2400, mais c’est plus proche qu’on ne le pense.

Des modèles Snapdragon et Exynos

Selon la dernière rumeur en date, Samsung équiperait les Galaxy S24 et Galaxy S24+ du Exynos 2400 partout sauf aux États-Unis et en Chine. Sur ces marchés, les smartphones seront équipés du Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy. Le Galaxy S24 Ultra sera quant à lui équipé du Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy partout dans le monde.

Samsung pourrait chercher à dévoiler sa nouvelle gamme de flagships plus tôt, lors d’un événement Unpacked en janvier, afin de pouvoir s’attaquer plus tôt à la gamme très performante de l’iPhone 15.