Le Raspberry Pi reçoit un investissement de la part d’Arm

Arm Holdings plc, leader mondial dans la conception de semi-conducteurs et de logiciels, a récemment réalisé un investissement stratégique dans Raspberry Pi Ltd, en acquérant une participation minoritaire dans la société. Cette opération s’inscrit dans la continuité et le renforcement d’un partenariat fructueux à long terme entre les deux entreprises, qui a débuté en 2008. La collaboration entre Arm et Raspberry Pi vise principalement à fournir des solutions essentielles à la communauté des développeurs de l’Internet des Objets (IoT).

La demande en edge computing s’accélère en raison de la prolifération d’applications IoT et IA plus exigeantes. L’edge computing désigne la pratique consistant à traiter les données à la périphérie du réseau, là où elles sont générées, plutôt que dans un entrepôt de traitement de données centralisé. Cette évolution est motivée par le besoin de vitesses de traitement plus rapides, d’une utilisation réduite de la bande passante et d’une latence plus faible.

Raspberry Pi, une entreprise technologique basée au Royaume-Uni, est un acteur important dans ce domaine. Ses solutions permettent aux particuliers et aux entreprises du monde entier de disposer d’un système informatique performant et peu coûteux. Les appareils Raspberry Pi, qui sont de petits ordinateurs monocartes, ont acquis une immense popularité en raison de leur prix abordable et de leur polyvalence. Ces appareils ont trouvé un large éventail d’applications, allant des projets personnels et des outils éducatifs à l’IoT industriel.

« La technologie Arm a toujours été au cœur des plateformes que nous créons, et cet investissement est une étape importante dans notre partenariat de longue date », a déclaré Eben Upton, PDG de Raspberry Pi. « L’utilisation de la technologie Arm comme base de nos produits actuels et futurs nous offre l’accès à la performance de calcul, à l’efficacité énergétique et à l’écosystème logiciel étendu dont nous avons besoin, alors que nous continuons à éliminer les barrières à l’entrée pour tout le monde, des étudiants et des passionnés, aux développeurs professionnels déployant des systèmes IoT commerciaux à l’échelle ».

Le partenariat entre Arm et Raspberry Pi a donné lieu à la sortie de nombreux produits Raspberry Pi populaires basés sur l’architecture Arm pour les étudiants, les passionnés et les développeurs commerciaux. Le produit phare le plus récent, le Raspberry Pi 5, est devenu disponible à la fin du mois d’octobre. Cet appareil, comme ses prédécesseurs, devrait faire progresser la vision commune des deux entreprises, à savoir rendre l’informatique accessible à tous en abaissant les barrières à l’innovation.

Une vision partagée

« Arm et Raspberry Pi partagent la même vision : rendre l’informatique accessible à tous, en abaissant les barrières à l’innovation afin que chacun, où qu’il soit, puisse apprendre, expérimenter et créer de nouvelles solutions IoT », a déclaré Paul Williamson, SVP et GM, Internet of Things Line of Business, Arm. « Avec la croissance rapide des applications d’IA en périphérie et en bout de chaîne, les plateformes comme celles de Raspberry Pi, construites sur Arm, sont essentielles pour favoriser l’adoption d’appareils IoT haute performance à l’échelle mondiale en permettant aux développeurs d’innover plus rapidement et plus facilement. Cet investissement stratégique est une nouvelle preuve de notre engagement continu envers la communauté des développeurs et de notre partenariat avec Raspberry Pi ».

Les plateformes de Raspberry Pi, construites sur la technologie Arm, sont essentielles pour favoriser l’adoption d’appareils IoT de haute performance dans le monde entier. La technologie Arm est au cœur des plateformes créées par Raspberry Pi, donnant accès à la performance de calcul, à l’efficacité énergétique et à un écosystème logiciel étendu. Cet écosystème comprend une large gamme d’outils logiciels, de bibliothèques et de services que les développeurs peuvent utiliser pour créer et déployer des applications.

L’investissement stratégique d’Arm témoigne de son engagement continu envers la communauté des développeurs et de son partenariat avec Raspberry Pi. Cette décision renforce non seulement leur relation, mais aussi l’engagement d’Arm à encourager l’innovation au sein de la communauté informatique mondiale.

Supprimer les barrières à l’entrée pour tout le monde

Raspberry Pi, avec le soutien d’Arm, vise à continuer à supprimer les barrières à l’entrée pour tout le monde, des étudiants et des passionnés aux développeurs professionnels déployant des systèmes IoT commerciaux à grande échelle. Grâce à leurs solutions matérielles et logicielles, ils rendent l’informatique de haute performance accessible à un public plus large et permettent le développement d’applications innovantes dans le domaine de l’IoT.

L’investissement d’Arm dans le Raspberry Pi représente une étape importante dans l’avancement de l’informatique haute performance accessible. En combinant la technologie de pointe d’Arm et l’engagement de Raspberry Pi en matière de prix et d’accessibilité, le partenariat est prêt à stimuler l’innovation et la croissance au sein de la communauté des développeurs IoT.