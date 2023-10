Apple a utilisé l’iPhone 15 Pro Max pour filmer l’intégralité de son événement Mac « Scary Fast »

by

by

Apple vient d’annoncer ses derniers MacBook Pro et un nouvel iMac lors de son événement « Scary Fast », mettant en vedette la dernière puce du géant de la technologie, le M3. Comme nous en avons l’habitude, la présentation préenregistrée a été magistralement filmée et cinématique du début à la fin, mais c’est à la fin que nous avons découvert que celle-ci pourrait bien être encore plus impressionnante que celles qui l’ont précédée.

Si vous avez regardé la présentation dans son intégralité, vous avez peut-être remarqué un texte qui est apparu une fois que Tim Cook a terminé son discours, indiquant que « Cet événement a été filmé sur iPhone et édité sur Mac ». Apple a toujours été fière des caméras de ses iPhone, en particulier lorsqu’il s’agit de tourner des vidéos, et elle a montré à de nombreuses reprises les capacités d’enregistrement des iPhone par l’intermédiaire de réalisateurs et d’artistes musicaux célèbres, mais l’entreprise n’a jamais (jusqu’à présent) fait autant confiance à ses smartphones pour filmer un événement Apple entier entièrement sur un iPhone.

Bien sûr, par « filmé sur iPhone », il est clair que l’iPhone 15 Rro Max a été le modèle utilisé pour le tournage, et en fait il y a un petit texte qui dit exactement cela : « Tous les présentateurs, les lieux et les séquences filmées par des drones ». L’iPhone 15 Pro Max dispose d’un système de caméra numérisé à 7 lentilles, obtenu grâce à trois caméras natives (48 mégapixels + 12 mégapixels + 12 mégapixels avec OIS). L’ensemble de l’appareil est donc très performant.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont équipés de meilleures caméras et du nouveau chipset A17 Pro, qui permettent tous deux de filmer au format ProRes Log à 60 images par seconde. Ils sont également équipés d’un port USB 3 de type C, qui permet des vitesses de transfert très rapides (jusqu’à 10 Gb/s) et, par conséquent, la possibilité de diffuser les fichiers ProRes 4K à 60 fps enregistrés dans le profil colorimétrique Log directement sur un écran externe.

Si vous ne connaissez pas le profil Log, sachez qu’il s’agit d’un format de couleur fourni par les caméras professionnelles qui permet une plus grande flexibilité lors de la correction de l’image en post-production, y compris le processus de correction des couleurs. De plus, l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont les seuls smartphones à ce jour à prendre en charge l’Academy Color Encoding System, qui est un standard de l’industrie en matière de correction des couleurs.

Du travail de pro !

Cependant, le plus intéressant est qu’aucun objectif externe n’a été utilisé lors de la prise de vue, ce qui signifie que toute l’attention a été portée sur l’iPhone 15 Pro Max.

L’équipe d’Apple a donc utilisé toutes ces capacités avec l’aide de drones, de grues, de chariots et même d’éclairages professionnels pour obtenir des images très stabilisées et bien éclairées à partir du système de caméra de l’iPhone 15 Pro Max. Même les séquences à faible luminosité sont très réussies dans cet événement, capturé au-dessus de l’Apple Park. Les caméras des smartphones d’aujourd’hui ne sont évidemment pas comparables aux caméras haut de gamme utilisées dans la production cinématographique. Malgré cela, la structure physique de la caméra a bien évolué au fil des ans.

Vous pouvez consulter l’intégralité de la présentation ici :