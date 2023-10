Carl Pei a abandonné ce produit Nothing parce qu’il n’a pas passé les tests

Vous connaissez forcément Carl Pei ! Non seulement il a le meilleur nom d’utilisateur « X » de tous les temps (@getpeid), mais il a aidé à lancer non pas une, mais deux entreprises de téléphonie mobile à partir de zéro, OnePlus et Nothing, et ces deux entreprises semblent promises à un grand succès dans un secteur très concurrentiel. Pei veille à ce que Nothing soit totalement transparente en diffusant souvent des messages et des vidéos au public.

Je suis certain d’être le premier à poser la question « quelle est la plus grande batterie externe jamais réalisée ? », mais il faut bien que quelqu’un le fasse, étant donné que Carl Pei parle en détail d’une batterie externe qui n’a jamais vu le jour. Bien sûr, le terme « la plus grande » n’est pas applicable, étant donné la diversité et la disponibilité des batteries externes aujourd’hui, mais la batterie externe de Nothing aurait certainement attiré l’attention. La voici, elle aurait dû être lancée comme la Power (1).

Récemment, Nothing a publié une vidéo sur un produit sur lequel elle travaillait et qui n’a pas été commercialisé, la Nothing Power (1). Il s’agissait d’un chargeur trois-en-un de poche qui prenait en charge la recharge sans fil de 65 W. Il était également équipé de batteries internes qui permettaient de recharger les smartphones. Il était également équipé de batteries internes conçues pour charger plusieurs appareils en même temps, tels que votre ordinateur portable et votre smartphone. Il s’agit également d’une batterie externe. Comme vous pouvez le constater en regardant la vidéo, le Nothing Power (1) arbore les directives de conception Nothing.

Dans sa courte vidéo, Carl Pei parle de la « Power (1) — le produit qui n’a jamais existé » et rappelle que cette batterie externe devait sortir après les écouteurs Ear (1). « Beaucoup d’entre nous ont mis beaucoup de cœur dans ce produit, de temps et d’argent. Nous avons appris beaucoup de choses en cours de route », explique-t-il. Pei et son équipe fondaient de grands espoirs sur la Power (1) et affirmaient qu’il était vraiment innovant, ou du moins Pei le pensait à l’époque. Bien que l’appareil n’ait jamais été commercialisé, l’entreprise a tiré de nombreux enseignements de la Power (1).

Selon lui, « c’était vraiment compliqué ». L’équipe de Nothing venait juste de commencer à expérimenter et à explorer la conception transparente — comment rendre la colle invisible, tout en la rendant suffisamment solide, etc.

Un bien pour un mal ?

Les vrais problèmes sont apparus au stade des essais, lorsque des problèmes thermiques se sont produits. « Si nous utilisions la vitesse de charge que nous souhaitions, il y aurait eu surchauffe », se souvient Carl Pei, et comme la sécurité des produits est très importante, l’équipe a décidé d’abandonner ce projet.

Un autre problème concernait la durabilité de la Power (1) — le prototype n’a pas bien résisté aux différents scénarios d’abus auxquels l’équipe l’a soumis, comme le fait de le laisser tomber de différents angles et de différentes hauteurs. « Elle se fissure assez facilement », déclare le PDG de Nothing.

Il n’est pas découragé pour autant : « Pensez-y de la manière suivante : si vous êtes dans une voiture et que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé d’emplacement dans le GPS, continuerez-vous à rouler un peu plus pour arriver à votre destination finale… ou ferez-vous simplement demi-tour pour arriver à l’endroit où vous devez vraiment être ? ».

L’annulation de la Power (1) a été douloureuse, selon Pei, mais c’était « en fin de compte la bonne décision ». Depuis, l’entreprise a sorti deux smartphones, des successeurs aux Ear (1) et les Ear (stick).