Comment regarder l’événement Apple « Scary Fast » ?

Alors qu’il semblait qu’Apple en avait terminé avec ses annonces pour l’année — avec le casque Vision Pro, la gamme iPhone 15 et les nouveaux modèles d’Apple Watch — la société nous a tous surpris en envoyant des invitations pour son événement « Scary Fast » la semaine dernière.

Le jour J est arrivé, et si vous voulez savoir comment le regarder en direct, vous êtes au bon endroit. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la diffusion en direct de l’événement Mac « Scary Fast » d’Apple.

Événement « Scary Fast » : date, heure et modalités de diffusion

L’événement « Scary Fast » d’Apple débutera aujourd’hui, le 30 octobre 2023, à 17 heures, heure locale. Il convient de noter qu’il s’agit du premier événement nocturne d’Apple et qu’il se déroulera virtuellement. En raison de l’heure tardive pour de nombreux téléspectateurs dans le monde, l’événement débutera techniquement le lendemain en France.

En effet, l’événement sera diffusé en France cette nuit à 1 heure, heure de Paris — techniquement l’événement aura lieu le 31 octobre.

Apple retransmettra l’événement en direct sur son site officiel Events, mais le moyen le plus simple de le suivre est de passer par YouTube, qui fonctionne sur la plupart des appareils. Heureusement, Apple a déjà mis en place un lien vidéo pour l’événement (que vous pouvez voir ci-dessus). Vous pouvez l’enregistrer pour le visionner plus tard, programmer un rappel ou revenir ici lorsqu’il sera temps de le regarder en direct. Une autre option consiste à diffuser l’événement à l’aide de l’application Apple TV, qui a généralement quelques secondes d’avance par rapport au flux YouTube.

À quoi s’attendre lors de l’événement Apple d’aujourd’hui ?

Il semble que l’événement de cette nuit soit entièrement consacré au Mac. L’animation de teasing de l’événement le confirme en transformant le logo Apple en logo Mac Finder. Des rumeurs circulent selon lesquelles Apple pourrait dévoiler de nouveaux Mac, notamment un iMac mis à jour (qui n’a pas connu de changement depuis la mise à jour de la puce M1 en 2021) et de nouveaux modèles MacBook Pro dotés de la puce Apple M3.

On ne sait pas grand-chose de l’Apple M3 à l’heure actuelle, mais on s’attend à ce qu’il soit basé sur le processus de 3 nm, tout comme le processeur A17 Pro qui équipe les modèles iPhone 15 Pro. La nouvelle architecture 3 nm pourrait améliorer les performances et l’efficacité énergétique des Mac. Il est également question d’un nouveau modèle iMac doté d’un grand écran de 32 pouces, en plus du modèle de 24 pouces, qui sera lancé lors de l’événement d’aujourd’hui.

Enfin, il est également question qu’Apple mette à jour sa gamme d’iPad avec de nouvelles puces, bien que certaines sources suggèrent que cette mise à jour pourrait être reportée au premier ou au deuxième trimestre 2024. Heureusement, l’attente ne sera plus très longue, car Apple s’apprête à dévoiler ces nouveaux produits dans quelques heures.

Quelles sont vos prévisions pour l’événement de cette nuit ?