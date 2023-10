Amazfit lance deux smartwatches abordables : Active et Active Edge

Parmi les autres points forts, citons la prise en charge du Bluetooth 5.0, le GPS intégré et le même capteur optique BioTracker PPG que celui de la Amazfit Active. Cependant, la Active Edge est doté d’une plus grande batterie de 370 mAh , qui offre une autonomie de 16 jours (GPS désactivé) ou de 20 heures (GPS activé).

En revanche, la Amazfit Active Edge possède un écran TFT LCD de 1,32 pouce, beaucoup plus petit , avec une résolution de 360 x 360 pixels. Selon Amazfit, la Active Edge est conçue pour résister à 10 ATM, ce qui signifie que vous pouvez théoriquement plonger jusqu’à 100 mètres et conserver votre smartwatch intacte.

La smartwatch Active d’Amazfit est équipée d’un cardiofréquencemètre, ainsi que de fonctions de suivi de l’oxygène dans le sang, du sommeil et du stress. Elle est également équipée d’un GPS intégré et d’une batterie décente de 300 mAh qui promet une autonomie de 14 jours (GPS désactivé) ou de 16 heures (GPS activé).

Toutefois, presque toutes les nouvelles smartwatches et tous les nouveaux trackers de fitness lancés par l’entreprise sont disponibles en dehors de son pays d’origine, notamment en France. Les smartwatches Amazfit sont une alternative moins chère aux produits analogues de marques établies comme Apple, Samsung et même Garmin.