Nouvelle ère audio avec Nothing Ear et Ear (a)

Nothing, la société basée à Londres, renforce sa présence sur le marché des écouteurs avec ses derniers modèles, les Nothing Ear et Ear (a), vendus respectivement à 149 euros et 99 euros. Ces écouteurs conservent l’élégant design transparent qui avait attiré l’attention lors du lancement des ear (1) en 2021. Le modèle ear est le nouveau fleuron de la marque, succédant au ear (2) de l’année dernière, tandis que le ear (a) mise sur l’accessibilité.

Ces nouveaux modèles présentent des améliorations axées sur l’usage quotidien, comme l’intégration de ChatGPT permettant d’activer l’assistant IA par un simple pincement des écouteurs. Nothing continue de privilégier les améliorations internes tout en conservant un design familier, disponible en noir et blanc.

Le modèle haut de gamme bénéficie de réglages de profil sonore et propose désormais de nouvelles options de personnalisation, ainsi que 25 % d’autonomie supplémentaire. Un nouveau réglage « Bass Enhance » permet d’augmenter les basses.

Les Nothing ear introduisent un nouveau diaphragme en céramique pour un son plus clair et précis. Ils intègrent également de nouveaux microphones pour une meilleure clarté de la voix et une qualité d’appel améliorée. Les écouteurs détectent également toute fuite de bruit entre l’écouteur et le canal auditif, ajustant la réduction du bruit en conséquence. L’application Nothing X permet de personnaliser l’expérience d’écoute et de régler l’égaliseur sonore.

Les écouteurs se connectent via Bluetooth 5.3 et supportent le couplage de deux appareils simultanément, Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair pour une connectivité sans faille. Ils offrent 8,5 heures d’autonomie sans ANC et 5,2 heures avec ANC, avec 40,5 heures supplémentaires grâce à l’étui de charge. Ils peuvent être chargés via USB-C ou sans fil.

Une petite touche de couleur pour les ear (a)

Le modèle plus abordable, les Nothing ear (a), ajoutent une touche de couleur avec une option jaune. Malgré son prix inférieur, ils conservent l’élégant design des modèles plus chers, incluant la tige transparente exposant les composants internes. Ses spécifications sont analogues à celles de son homologue plus cher, à l’exception de l’égaliseur personnalisé et du diaphragme en céramique. Ils offrent jusqu’à 9,5 heures de lecture avec l’ANC désactivé et jusqu’à 42,5 heures avec l’étui de charge, mais ne prennent en charge que la charge filaire.

Les deux modèles offrent une réduction active du bruit capable de réduire jusqu’à 45 dB de bruit. Ils sont résistants à l’eau, le boîtier des ear ayant une certification IP55 contre IPX2 pour les ear (a), signifiant que ces derniers ne sont protégés que contre les gouttes d’eau verticales.

Un excellent rapport qualité-prix

En somme, les nouveaux écouteurs de Nothing semblent offrir un excellent rapport qualité-prix. Les précommandes débutent aujourd’hui, et les ventes ouvertes sont prévues pour le 22 avril.