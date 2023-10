Le Pixel 8 confie apparemment la majeure partie du travail d’IA aux serveurs de Google

Dans un monde où beaucoup de choses sont fausses et prétentieuses, les nouveaux Pixel 8 et 8 Pro de Google vous donnent les outils nécessaires pour vous démarquer. Alors que votre ami équipé d’un Apple iPhone ou d’un Samsung Galaxy pourrait être en mesure de modifier ses photos, les derniers smartphones de Google vont plus loin en vous permettant de bricoler des choses telles que la capture d’une photo de groupe qui ne dépeint pas fidèlement le moment réel. C’est peut-être impressionnant d’un point de vue technologique, mais cela donne un peu la chair de poule. Mais cela n’a rien à voir avec le sujet.

Cette année, tout tourne autour de l’IA. Mais aussi cool que ces trucs d’IA puissent paraître, ils ont besoin de beaucoup de ressources. Mais, cet article n’est pas consacré au ChatGPT. Il s’agit de l’incroyable Tensor G3 de Google qui, selon l’entreprise, « apporte le dernier cri en matière d’IA aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro ».

Comme le note Google dans un article de blog, la plupart des innovations en matière d’IA s’appuient sur une puissance de traitement uniquement disponible dans les centres de données. Mais, le Tensor G3 est différent, selon l’entreprise. Il apporte l’IA aux Pixel 8 et 8 Pro. Cependant, l’entreprise reconnaît que l’IA générative sur l’appareil est très complexe.

Selon le YouTubeur Mrwhosetheboss, Google a peut-être surestimé les capacités du Tensor G3. Il a remarqué que toutes les fonctions basées sur l’intelligence artificielle nécessitent une connexion Internet. C’est parce qu’il semble que la puce du Pixel 8 n’est pas assez puissante (ou intelligente) pour effectuer toutes les tâches susmentionnées et qu’elle a besoin de les envoyer aux serveurs de Google pour les compléter.

Dans le cas de Retouche magique, une image devra d’abord être enregistrée sur votre compte Google avant d’être traitée.

Ce n’est pas l’image que Google a donnée et tout le monde n’est pas d’accord pour que ses images soient envoyées à Google pour être traitées. Et même si vous êtes prêt à supporter cela, Mrwhosetheboss affirme que le processus n’est pas aussi transparent que Google l’a dépeint, et que l’effacement d’éléments et le déplacement d’objets prennent beaucoup de temps. Les smartphones ont parfois du mal à identifier les objets et, dans certains cas, un message d’erreur vous indique que Retouche magique ne peut pas afficher les résultats que vous souhaitez parce que cela pourrait enfreindre ses conditions d’utilisation.

Encore de la place à l’amélioration

Malgré tous ces décalages et retards, il est évident que Google a beaucoup travaillé sur ces fonctions d’édition, mais le gros du travail semble se faire en dehors de l’appareil. Mrwhosetheboss a comparé l’expérience à l’utilisation d’un site Web d’IA sur votre smartphone.

Les ralentissements vous font également réaliser que le Tensor G3 n’est pas aussi puissant que les puces qui équipent les autres smartphones haut de gamme de 2023. Mrwhosetheboss l’a comparé à l’A14 Bionic de l’iPhone 12 et affirme que les tâches qui n’ont pas été optimisées semblent plus lentes que sur un appareil concurrent. Et bien qu’il ne soit pas aussi rapide que les smartphones concurrents, le Pixel 8 ne semble pas être aussi efficace que Google l’a laissé entendre et il ne faut pas grand-chose pour qu’il chauffe et ralentisse.

Espérons que les smartphones s’amélioreront avec le temps.