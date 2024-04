Pixel 8a : Un prix en hausse pour le nouveau smartphone abordable de Google ?

À l’approche de l’événement Google I/O, les rumeurs concernant le nouveau smartphone « abordable » de Google, le Pixel 8a, gagnent en intensité.

Une récente fuite provenant d’un revendeur canadien suggère un prix de vente potentiellement plus élevé que son prédécesseur, le Pixel 7a, avec des tarifs affichés à environ 709 CAD pour la variante 128 Go et 793 CAD pour le modèle 256 Go. Converti directement, cela dépasse largement le prix de lancement de 509 euros du Pixel 7a, alignant ces chiffres sur les fuites précédentes.

Ces informations ont de quoi surprendre les amateurs de la série A de Pixel, qui apprécient particulièrement le puissant processeur Tensor de Google et l’expérience logicielle épurée à un prix abordable. Néanmoins, il convient de rappeler que ces données proviennent uniquement de rumeurs et que Google n’a pas encore confirmé ces prix ni même l’existence officielle du Pixel 8a.

Cette stratégie tarifaire soulève des questions intéressantes sur l’approche de Google vis-à-vis de sa gamme A et de ses appareils haut de gamme.

Ce que l’on peut attendre du Pixel 8a :

Processeur plus rapide : Le Pixel 8a pourrait embarquer le nouveau processeur Tensor G3 de Google , promettant des performances et une efficacité améliorées par rapport au Pixel 7a.

, promettant des performances et une efficacité améliorées par rapport au Pixel 7a. Écran amélioré : Un écran OLED full HD+ de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pourrait rendre les animations et le défilement nettement plus fluides.

Améliorations de la caméra : Il est envisagé que le Pixel 8a dispose d’une caméra principale de 64 mégapixels avec stabilisation optique de l’image, complété par un ultra grand-angle de 13 mégapixels et une caméra selfie également de 13 mégapixels.

Options de stockage diversifiées : Deux versions sont attendues au lancement, 128 Go et 256 Go.

Batterie plus grande : Tandis que le Pixel 7a incluait une batterie de 4 385 mAh, légèrement inférieure à celle du Pixel 6a (4,410 mAh), le Pixel 8a devrait surpasser les deux modèles avec une batterie de 4 500 mAh.

Le Pixel 8a reste très attendu

Malgré une possible augmentation de prix, le Pixel 8a pourrait rester une option attrayante pour ceux qui recherchent un téléphone Google performant et abordable.

L’expérience logicielle pure, l’avantage du processeur Tensor et Android « stock » sont souvent des critères déterminants pour les acheteurs. Il nous faudra attendre les annonces officielles pour connaître les prix et spécifications définitifs du Pixel 8a, mais heureusement, l’attente ne sera pas longue.