Google Meet sur Android et iOS met en place un outil de retouche de portrait

Les utilisateurs de Google Meet disposant d’un compte Workspace vont bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité très demandée sur l’application mobile. Une nouvelle fonctionnalité de retouche de portrait commence à être déployée dans Google Meet aujourd’hui et permet d’améliorer légèrement votre apparence lors des appels vidéo.

Comme l’a annoncé le blog Workspace Updates, Google commencera à déployer progressivement cette fonctionnalité sur les appareils mobiles et l’introduira également sur la version Web d’ici la fin de l’année. L’objectif de cet outil est de permettre aux participants à une réunion de retoucher légèrement leur apparence depuis la salle verte.

La retouche de portrait peut être activée dans les paramètres de réunion de l’application Google Meet sur Android ou iOS. Une fois que vous avez lancé un appel vidéo, vous pouvez appuyer sur les trois points dans le coin inférieur droit de l’écran et sélectionner « Paramètres ». De là, faites défiler l’écran vers le bas et activez l’option « Retouche du portrait » dans la section « Vidéo ».

Vous pouvez également régler le niveau de retouche du portrait à votre convenance. Les options sont les suivantes : aucune retouche, « Subtil » et « Lisse », chacune étant représentée par une icône de visage sur laquelle vous pouvez appuyer pour la sélectionner. L’option « Subtil » permet de lisser très légèrement le teint, d’éclaircir le dessous des yeux et de blanchir les yeux, tandis que l’option « Lisse » permet d’appliquer un niveau plus élevé de ces mêmes ajustements.

Pas disponible pour les comptes personnels

Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les comptes Google personnels et on ne sait pas si elle finira par s’étendre à tous les utilisateurs. Pour l’instant, seuls les utilisateurs des niveaux suivants en bénéficient : Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching & Learning Upgrade, Google One et Google Workspace Individual.

La retouche de portrait semble être un outil idéal pour aider les utilisateurs à se mettre en valeur lors des appels vidéo. Que vous travailliez à domicile ou que vous participiez à une réunion virtuelle, il est bon de savoir qu’il existe des options intégrées pour vous aider à vous sentir plus à l’aise devant la caméra.