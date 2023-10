SpaceX étend sa portée avec 21 satellites Starlink supplémentaires le 21 octobre

La mégaconstellation Internet de SpaceX est sur le point de s’étendre encore davantage, puisque 21 satellites Starlink supplémentaires devraient être lancés le 21 octobre, transportés par leur propre fusée Falcon 9. Ces satellites, comme le rapporte Space, viendront s’ajouter à la flotte de 4 900 satellites opérationnels à large bande.

Le lancement de la fusée Falcon 9 est prévu depuis la base spatiale californienne de Vandenberg ce samedi. Si SpaceX ne parvient pas à respecter ce délai, trois options de secours sont disponibles dans la journée.

Targeting Saturday, October 21 for two Falcon 9 launches of @Starlink satellites to low-Earth orbit from California and Florida → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/clZoUweBT0 —SpaceX (@SpaceX) October 20, 2023

Le rapport indique que si tout se passe comme prévu samedi matin, le premier étage du Falcon 9 atterrira en toute sécurité en mer sur le navire-drone « Of Course I Still Love You » environ 8,5 minutes après le lancement. Pendant ce temps, les 21 satellites Starlink seront libérés de l’étage supérieur du Falcon 9 environ 62,5 minutes après le lancement.

SpaceX retransmettra le lancement en direct sur X. La retransmission commencera environ 5 minutes avant le décollage.

La portée infinie de Starlink

Comme je l’ai déjà signalé, Elon Musk a pour objectif d’atteindre tous les coins du globe avec son service Internet grâce à 42 000 satellites, ce qui montre que le nombre de satellites ne va cesser de croître.

The Guardian rapporte que les activités de SpaceX montent jusqu’à 50 % de tous les satellites actifs en orbite autour de la Terre. Environ 60 % des missions de cette année ont été consacrées au service à large bande Starlink de SpaceX.

Il s’agira de la 75e mission orbitale de SpaceX, avec un maximum de 25 missions orbitales supplémentaires, l’entreprise visant à effectuer 100 vols d’ici la fin de l’année et 144 d’ici 2024.

Starlink aurait également annoncé son tout dernier développement, à savoir un service « Direct To Cell » qui offre un « accès transparent aux textes, à la voix et aux données » à l’échelle mondiale pour les téléphones LTE ; le service serait prévu pour 2025. L’avantage de ce service par rapport aux autres services internet mobiles est sa couverture, qui permet à chacun de naviguer depuis n’importe quel endroit de la terre, des lacs ou des mers côtières, sans qu’aucun changement de matériel ou d’application ne soit nécessaire.

Starlink contre le projet Kuiper

Starlink aurait fait l’objet d’une « course aux milliardaires » pour l’identification de l’Internet par satellite, alors que le projet Kuiper du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est un nouveau concurrent qui a lancé ses satellites tout récemment.

Les deux milliardaires ont tous deux l’intention de dominer le marché, Starlink ayant déjà un avantage avec un revenu de 1,4 milliard de dollars en 2023 pour Starlink de SpaceX.

Le projet Kuiper d’Amazon, quant à lui, prévoit de rattraper SpaceX en mettant l’accent sur la productivité. Ses satellites offriront une meilleure couverture, une meilleure capacité et une meilleure durée de vie, tout en étant moins coûteux en termes de portée et d’efficacité, en se concentrant sur 3 236 satellites.