Pixel 8a de Google : Fuites révèlent couleurs et caractéristiques avant lancement

Google semble avoir du mal à garder ses téléphones secrets avant leur lancement officiel, et le Pixel 8a ne fait pas exception. Alors que sa présentation officielle est prévue pour le 14 mai lors de la conférence annuelle des développeurs I/O de Google, les fuites continuent de révéler les détails de ce modèle très attendu.

Selon les rendus de haute qualité partagés par l’utilisateur MysteryLupin sur X, le Pixel 8a sera disponible en quatre couleurs : Obsidienne (noir), Porcelaine (blanc), Baie (bleu), et Menthe (une nouveauté introduite avec le Pixel 8).

Ces images, qui pourraient bien être des visuels officiels de Google, révèlent des bords légèrement courbés et une esthétique alignée sur celle du Pixel 8, incluant la barre de caméra et un dos mat analogue à celui du Pixel 8 Pro. Toutefois, les écrans du Pixel 8a semblent présenter des bords plus épais et un menton plus proéminent que ceux du Pixel 8, ce qui pourrait décevoir en comparaison avec des modèles concurrents offrant des bords plus fins.

Ce modèle serait équipé du chipset Tensor G3 de Google, utilisé également dans les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, promettant ainsi des performances de haut niveau. Côté écran, le Pixel 8a devrait offrir une dalle OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 1400 nits. Côté mémoire, il embarquerait 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1.

En termes de logiciel, le Pixel 8a embarquerait Android 14 dès sa sortie et bénéficierait d’une impressionnante durée de support logiciel de 7 ans, ce qui signifie qu’il pourrait recevoir des mises à jour majeures du système d’exploitation jusqu’en 2031. Une autre fonctionnalité notable pourrait être la capacité de mirroring de l’écran via USB-C, déjà aperçue dans une mise à jour bêta du Pixel 8.

Un lancement du Pixel 8a à la I/O 2024

Pour la photographie, le smartphone intégrerait une caméra principale de 64 mégapixels et une caméra ultra grand-angle de 13 mégapixels. Il est aussi attendu avec une batterie plus conséquente que celle du Pixel 7a, à savoir 4 500 mAh, et supporterait une charge filaire de 27 W. Concernant le prix, il est murmuré que le Pixel 8a pourrait être vendu plus cher que son prédécesseur.

Google a même involontairement mis en avant le Pixel 8a dans une publicité pour Google Fi Wireless et sur le site Web d’un opérateur américain, ce qui a alimenté divers mèmes sur le sujet.