Musk annonce des paliers d’abonnement à X plus avantageux, mais il y a un hic

Elon Musk envisage de proposer davantage de modèles d’abonnement pour augmenter les revenus de X, la plateforme de réseaux sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Dans un post, le propriétaire de X a annoncé que l’entreprise travaillait sur deux niveaux supplémentaires de X Premium, qui a débuté sous le nom de Twitter Blue et qui offre une série de fonctionnalités exclusives aux utilisateurs payants.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon. One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023

Musk n’a pas précisé dans combien de temps ces nouveaux produits d’abonnement seraient disponibles, mais il a donné un aperçu de leur principe de base. Les publicités sont au cœur de ces projets. Les abonnés actuels à X Premium bénéficient d’une poignée de fonctionnalités utiles, comme des posts plus longs avec des médias intégrés et la possibilité de modifier les posts. Mais le plus important est que le badge bleu vérifié, très convoité, a un prix et que le nombre de publicités vues par les utilisateurs est divisé par deux.

L’un des niveaux à venir sera moins cher que X Premium, mais il ne regroupera que les fonctionnalités exclusives sans réduire le nombre de publicités apparaissant dans le fil d’actualité de l’utilisateur. Bloomberg a récemment rapporté que X travaillait sur les versions Basic, Standard et Plus de X Premium. La prochaine étape pourrait être l’abonnement “Plus”, qui offrira une expérience totalement exempte de publicité, en plus de tous les autres avantages offerts par l’abonnement X Premium standard. Dans le secteur, des sociétés de streaming comme Disney et Netflix ont récemment commencé à proposer des versions sans publicité à un prix plus élevé. En revanche, le programme vérifié de Meta n’offre aucun avantage lié à la publicité.

Les plateformes s’appuient traditionnellement sur les publicités comme source principale de revenus. Il est donc surprenant de voir X s’éloigner de ce modèle en cachant la commodité de l’absence de publicité derrière un mur payant. Pour rappel, X Premium est actuellement proposé à partir de 9,60 euros par mois. Les personnes souhaitant éviter les publicités dans leur intégralité doivent donc s’attendre à payer un prix plus élevé.

Cependant, le virage sans publicité de X n’est pas totalement inattendu. Depuis que Musk a pris les rênes de l’entreprise après avoir déboursé 44 milliards de dollars pour la racheter, X a connu une forte baisse du nombre de ses partenaires publicitaires en raison de son approche “absolutiste de la liberté d’expression“. Au cours de l’année écoulée, X a été mis en cause pour l’augmentation des discours toxiques, des fausses informations flagrantes et des contenus abusifs, qui sont tous des kryptonites publicitaires évidentes.

D’autres méthodes pour booster les revenus

Il est donc logique que Musk veuille créer un pipeline de revenus qui ne repose pas sur la publicité et dont les principaux arguments de vente sont des commodités supplémentaires. Mais l’ajout de nouveaux paliers d’abonnement n’est pas la seule stratégie de monétisation sur la feuille de route immédiate de X. La société teste déjà un nouveau programme d’abonnement. L’entreprise teste déjà un nouveau programme aux Philippines et en Nouvelle-Zélande, qui impose une redevance de 1 dollar par an à tous les nouveaux comptes.

Musk explique que c’est le moyen pour la plateforme de contrôler le problème des bots. Pour les utilisateurs qui ne paient pas, leur compte sera relégué en mode lecture seule, ce qui signifie qu’ils ne pourront pas publier de messages, ni interagir avec d’autres messages sur la plateforme, à l’exception de la visualisation.