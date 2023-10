La plateforme de réseaux sociaux X d’Elon Musk, anciennement connue sous le nom de Twitter, a connu d’importants changements depuis qu’il l’a rachetée l’année dernière. Il semble que Musk envisage d’offrir différents niveaux de services payants sous l’égide de X Premium.

Selon les conclusions du chercheur Aaron (@aaronp613), X Premium sera divisé en trois niveaux : Premium Basic (avec toutes les publicités), Premium Standard (avec la moitié des publicités) et Premium Plus (sans aucune publicité).

X Premium will be broken up into 3 tiers:

Premium Basic – Full Ads

Premium Standard – Half Ads

Premium Plus – No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME

— Aaron (@aaronp613) October 5, 2023