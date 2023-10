Google Maps obtient des données météorologiques en temps réel sur Android

L’application Google Maps peut désormais afficher des données météorologiques en temps réel sur Android. Lorsque vous recherchez un lieu dans Google Maps, une petite icône située sous la barre de recherche affiche la température actuelle et l’indice de qualité de l’air du lieu. En appuyant sur l’icône météo, vous obtiendrez des informations supplémentaires, notamment les prévisions à 6 heures.

Cette fonctionnalité a été repérée pour la première fois par Nail Sadykov de la chaîne Telegram Google News. Comme le note Sadykov, la version iOS de Google Maps propose des données météorologiques en temps réel depuis 2019. Nous ne savons pas exactement pourquoi la fonction a été omise sur Android, car il s’agit d’une fonction utile pour planifier des voyages ou conduire à travers la ville.

Peut-être s’agissait-il simplement d’un mauvais timing — tout a basculé en 2020, et Google a passé les deux dernières années à redessiner ses applications autour des directives de conception Material You.

Google Maps cite The Weather Channel comme source de données sur les températures, les précipitations et la qualité de l’air. Lorsque vous développez les informations météorologiques d’un lieu dans Google Maps, un raccourci vers The Weather Channel apparaît sous les prévisions à 6 heures. Vous pouvez appuyer sur ce raccourci pour afficher les prévisions à 24 heures, la vitesse du vent et d’autres informations.

Il est intéressant de noter que Google Maps n’inclut pas de mode météo par satellite, mais que vous pouvez consulter les informations météorologiques dans la vue immersive de Google Maps.

Google n’a pas encore d’application météo dédiée

Il est temps de mentionner que Google n’a pas d’application météo dédiée. Il propose des widgets météo, un site Web consacré à la météo et des données météorologiques en temps réel dans Maps. Mais si vous voulez une bonne vieille application météo, vous devez télécharger une option tierce. L’équipe APK Insight de 9to5Google a trouvé des preuves de l’existence d’une application météo inachevée plus tôt cette année, mais Google ne l’a pas annoncée lors de la conférence I/O 2023, et elle n’a pas été incluse dans la mise à jour Android 14.

Les données météorologiques en temps réel de Google Maps sont déployées à un rythme échelonné. Elles sont disponibles sur certains téléphones Pixel, mais elles sont encore en cours de déploiement sur d’autres appareils Android. Une mise à jour de l’application peut être nécessaire pour la fonctionnalité de météo en temps réel, alors visitez le Play Store et assurez-vous que vous exécutez la dernière version.