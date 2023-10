X commence à facturer 1 dollar par an pour les nouveaux comptes non vérifiés

La plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, X, va commencer à faire payer à certains utilisateurs un abonnement annuel d’un dollar pour pouvoir effectuer certaines actions telles que poster, reposter et répondre. La plateforme détenue par Elon Musk a annoncé le nouveau programme dans un post mardi, précisant que les nouveaux utilisateurs non vérifiés en Nouvelle-Zélande et aux Philippines devront payer 1 dollar par an, ajoutant que les comptes existants ne sont pas concernés.

Starting today, we’re testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.

Les nouveaux utilisateurs qui choisissent de ne pas s’abonner ne pourront effectuer que des actions en lecture seule, comme lire des messages, regarder des vidéos et suivre des comptes.

Cette décision fait suite à des spéculations croissantes selon lesquelles la plateforme lancerait bientôt une sorte d’abonnement pour ceux qui utilisent actuellement X gratuitement.

Les utilisateurs de la plateforme sont invités à se rendre sur le site de X. « À partir d’aujourd’hui, nous testons un nouveau programme (Not A Bot) en Nouvelle-Zélande et aux Philippines », a déclaré X dans son message de mardi. « Les nouveaux comptes non vérifiés devront souscrire à un abonnement annuel de 1 $ pour pouvoir publier des messages et interagir avec d’autres messages. Dans le cadre de ce test, les utilisateurs existants ne sont pas concernés ».

La société a déclaré que le test a été introduit « pour soutenir nos efforts déjà couronnés de succès pour réduire le spam, la manipulation de notre plateforme et l’activité des bots, tout en équilibrant l’accessibilité de la plateforme avec le faible montant des frais », ajoutant : « Il ne s’agit pas d’une source de profit ».

Jusqu’à présent, les options d’abonnement se sont révélées être le moyen le plus efficace de lutter contre les bots et le spam sur la plateforme. Musk, qui a racheté X — puis Twitter — l’année dernière pour 44 milliards de dollars, a déclaré le mois dernier que X « s’orientait vers un petit paiement mensuel », affirmant que c’était le seul moyen de lutter efficacement contre les « vastes armées de bots » qui sévissent sur la plateforme.

Correct, read for free, but $1/year to write. It’s the only way to fight bots without blocking real users.

This won’t stop bots completely, but it will be 1000X harder to manipulate the platform.

—Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2023