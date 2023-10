Attention à Duolingo : Google ajoute des fonctions d’apprentissage de l’anglais à la recherche

Google lance une nouvelle fonctionnalité dans sa plateforme de recherche, prête à défier une populaire application d’apprentissage des langues. Google a annoncé qu’il ajoutait des fonctions d’apprentissage de l’anglais à son moteur de recherche, ce qui le met en concurrence avec des sociétés telles que Duolingo.

Google a fait cette annonce dans un article de blog :

Nous sommes ravis d’annoncer une nouvelle fonctionnalité de Google Search qui aide les gens à s’entraîner à parler et à améliorer leurs compétences linguistiques. Dans les prochains jours, les utilisateurs d’Android en Argentine, en Colombie, en Inde (Hindi), en Indonésie, au Mexique et au Venezuela pourront bénéficier d’un soutien linguistique encore plus important de la part de Google grâce à un entraînement interactif à l’expression orale en anglais, qui sera étendu à d’autres pays et langues à l’avenir. Google Search est déjà un précieux outil pour les étudiants en langues, car il fournit des traductions, des définitions et d’autres ressources permettant d’améliorer le vocabulaire. Désormais, les apprenants qui traduisent vers l’anglais ou à partir de l’anglais sur leur smartphone Android bénéficieront d’une nouvelle expérience d’entraînement à l’expression orale en anglais, avec des commentaires personnalisés. Les apprenants sont invités à répondre à des questions de la vie courante, puis à formuler leurs propres réponses orales en utilisant un mot de vocabulaire fourni. Ils s’engagent dans des sessions d’entraînement de 3 à 5 minutes, reçoivent un feedback personnalisé et ont la possibilité de s’inscrire pour recevoir des rappels quotidiens afin de continuer à s’entraîner. Avec seulement un smartphone et un peu de temps, les apprenants peuvent s’entraîner à leur propre rythme, à tout moment et en tout lieu.

La nouvelle fonctionnalité de Google est conçue pour donner aux apprenants un retour personnalisé en temps réel, ainsi qu’un retour contextuel sur la traduction et la grammaire.

Bien que la fonction soit actuellement déployée dans un nombre limité de régions, l’entreprise indique qu’elle prévoit d’en étendre la disponibilité prochainement.

Plateforme interactive de Google pour la pratique de l’anglais

La principale fonction de cette fonctionnalité est d’offrir aux utilisateurs une plateforme interactive pour pratiquer l’anglais parlé. Les apprenants sont invités à formuler leurs propres réponses à l’aide d’un mot de vocabulaire fourni. Comme mentionné ci-dessus, les sessions de pratique sont conçues pour être courtes, de 3 à 5 minutes, ce qui permet de les intégrer facilement dans un emploi du temps chargé. Les participants reçoivent un retour d’information personnalisé, ce qui leur permet de s’améliorer en permanence.

En outre, les utilisateurs ont la possibilité de recevoir des rappels quotidiens, ce qui favorise une pratique régulière. L’outil est conçu pour fonctionner harmonieusement avec d’autres ressources et services d’apprentissage des langues, en complément du tutorat personnel, des applications mobiles et des cours formels.

Google l’envisage comme un outil supplémentaire dans l’arsenal des apprenants de langues, offrant diverses options pour améliorer leurs compétences linguistiques.

Pour développer cette fonctionnalité, Google a collaboré avec des linguistes, des enseignants et des experts en pédagogie de l’anglais langue seconde et de l’anglais langue étrangère. L’objectif était de créer une expérience d’entraînement qui soit non seulement efficace, mais aussi motivante pour les apprenants.

Fournir un retour d’information personnalisé en temps réel est un aspect crucial d’un apprentissage efficace des langues. Le système de Google analyse les réponses des utilisateurs et propose rapidement des suggestions et des corrections. Le retour sémantique évalue si la réponse est pertinente par rapport à la question et si elle est susceptible d’être comprise dans une conversation. Les commentaires grammaticaux donnent des indications sur les améliorations grammaticales possibles.

En outre, une série d’exemples de réponses est fournie à différents niveaux de complexité linguistique, offrant des suggestions concrètes pour des réponses alternatives.