ChatGPT permet d’accéder à des informations actualisées grâce à une nouvelle fonction de navigation sur Internet

OpenAI fait des vagues avec son célèbre chatbot, ChatGPT, en dévoilant la fonction « Browse with Bing ». Cette dernière amélioration est désormais disponible pour les utilisateurs de ChatGPT abonnés aux éditions Plus ou Enterprise, ouvrant ainsi une nouvelle ère d’accès à Internet pour l’IA.

La nouvelle fonction de navigation sur Internet « Browse with Bing » permet à ChatGPT d’accéder à des informations actualisées sur le Web, ce qui marque un changement important par rapport à la précédente contrainte qui consistait à s’appuyer uniquement sur des données d’entraînement qui ont cessé avant septembre 2021.

Bien qu’il existe déjà des plugins et des applications permettant à ChatGPT d’explorer l’Internet, cette version officielle ne fait que confirmer la confiance de OpenAI dans les limites éthiques de ChatGPT pour naviguer dans le vaste paysage du contenu en ligne, du meilleur au plus difficile.

À l’époque, cette fonctionnalité passionnante était disponible à la fois sur les versions Web et mobile, ce qui la rendait accessible aux clients qui souscrivaient à l’offre mensuelle de 20 dollars.

L’influence de Microsoft sur ChatGPT

Le chatbot d’OpenAI a déjà fait ses preuves en tant que fonctionnalité du navigateur Bing de Microsoft, ce qui témoigne d’une collaboration étroite entre les deux géants de la technologie. En outre, le générateur d’images IA de l’entreprise, DALL-E 3, est désormais intégré de manière transparente à ChatGPT, ce qui permet aux utilisateurs d’explorer les deepfakes et les œuvres d’art créatives grâce à l’interface conviviale du chatbot.

Le chemin vers « Browse with Bing » n’a pas été sans heurts. Microsoft a initialement présenté cette fonctionnalité dans sa phase bêta lors de la conférence annuelle Microsoft Build en mai. Cependant, OpenAI a temporairement interrompu le projet en raison de préoccupations concernant l’affichage du contenu. Les rumeurs suggèrent que la pause a été provoquée par les utilisateurs qui ont trouvé des moyens de contourner le paywall.

En dépit de ces difficultés, OpenAI n’a jamais cessé de s’engager à améliorer ChatGPT. En septembre, elle a relancé « Browse with Bing » et a ajouté des capacités de synthèse vocale, permettant aux utilisateurs d’interagir avec ChatGPT à l’aide d’une voix synthétisée par l’IA. De plus, ChatGPT peut désormais comprendre les images et répondre aux questions des utilisateurs en fonction du contenu visuel.

Alors que la concurrence dans le domaine de l’IA s’intensifie, OpenAI ne montre aucun signe de ralentissement. En novembre 2022, l’entreprise devrait introduire une extension de la mémoire de stockage et des capacités de vision améliorées pour le modèle de ChatGPT destiné aux développeurs d’entreprise. Ces prochaines mises à jour pourraient être officiellement dévoilées lors de la conférence des développeurs de l’entreprise, le 6 novembre.