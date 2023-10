AMD a enfin annoncé le GPU Radeon RX 7900M pour concurrencer NVIDIA

AMD n’a pas fait grand-chose avec ses GPU pour ordinateurs portables cette génération, mais c’est en train de changer. AMD a dévoilé la nouvelle Radeon RX 7900M, un GPU mobile qui vise directement les performances de la RTX 4080 de Nvidia.

Bien qu’AMD ait annoncé des GPU pour ordinateurs portables au début de l’année, nous ne les avons pas vus dans beaucoup d’ordinateurs portables. Il semble que cela soit en train de changer. La RX 7900M arrive d’abord dans l’ordinateur portable Alienware m18 aux côtés du processeur Ryzen 9 7945HX d’AMD. AMD n’a pas encore indiqué si d’autres ordinateurs portables seront équipés de ce GPU, mais il semble que nous ne devrions nous attendre qu’à des machines haut de gamme, de type remplacement d’ordinateur de bureau.

En ce qui concerne les performances, AMD affirme que la RX 7900M est conçue pour les jeux en 1440p et qu’elle est en moyenne 7 % plus rapide que la RTX 4080. En chiffres réels, AMD affirme avoir obtenu 104 images par seconde (fps) en moyenne sur 30 jeux.

Il est important de noter que cette moyenne inclut les benchmarks de ray tracing. AMD est généralement réticent à l’égard du ray tracing, principalement en raison de la domination de NVIDIA dans ce domaine. Cependant, AMD revendique une avance de 2 à 6 % dans une poignée de jeux, dont Fry Cry 6, Resident Evil 4, Dead Space et Forspoken. AMD souffre également dans certains jeux de ray tracing, avec des titres comme Forza Horizon 5 montrant une perte de 15% par rapport à la RTX 4080 mobile de NVIDIA.

Il semble que ce soit le cas, étant donné la puissance que la RX 7900M peut tirer. Comme d’habitude, les marques d’ordinateurs portables sont libres d’ajuster le TGP en fonction de leur facteur de forme et de leurs objectifs de conception, mais AMD indique que la carte peut atteindre jusqu’à 180 W de puissance. On peut supposer que le Alienware m18 tire toute la puissance dont la carte est capable.

En ce qui concerne les autres spécifications, la RX 7900M a accès à 16 Go de mémoire GDDR6, 72 unités de calcul RDNA 3 et les accélérateurs ray tracing, 144 accélérateurs d’intelligence artificielle et une vitesse d’horloge allant jusqu’à 2 090 MHz. Ces spécifications la placent devant la RX 7800 XT de bureau en termes de puissance brute, mais avec une enveloppe de puissance plus petite, la RX 7900M mobile ne surpassera probablement pas la carte de bureau.