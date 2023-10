Les ventes de MacBook d’Apple pour le 4e trimestre 2023 seront inférieures à celles des années précédentes

by

Ming-Chi Kuo, un célèbre analyste d’Apple, a révélé que les ventes de MacBook d’Apple devraient connaître une baisse significative en 2023. La baisse attendue est d’environ 30 %, ce qui ramènera les livraisons totales à environ 17 millions d’unités.

Dans son blog Medium du mercredi 18 octobre, Kuo souligne que la demande pour le nouveau MacBook Air 15 pouces d’Apple a considérablement diminué, en particulier après la période des achats de rentrée scolaire. Cette baisse de la demande a été qualifiée de « significative ».

Traditionnellement, le quatrième trimestre d’Apple est une période charnière, car les consommateurs achètent généralement des appareils dans le cadre de leurs achats de vacances. Cependant, Kuo s’attend à ce que cela ne se produise pas cette année et que les ventes de MacBook pour le quatrième trimestre 2023 soient inférieures à celles des années précédentes.

La baisse des livraisons de MacBook peut avoir de nombreuses causes. L’un des facteurs importants est la diminution de la demande des clients qui travaillent désormais à domicile. En outre, il semble que les consommateurs s’intéressent de moins en moins à la technologie mini-LED et aux puces Apple Silicon.

Kuo a également révélé que le géant de Cupertino ne prévoyait pas de dévoiler de nouveaux produits au cours du dernier trimestre. Au lieu de cela, Apple se prépare à écouler ses stocks et à affiner ses stratégies de marketing pour 2024. Apple n’a pas l’intention de présenter de nouveaux produits au cours du quatrième trimestre. L’entreprise souhaite plutôt se concentrer sur « l’écoulement des stocks et la formulation de nouvelles stratégies de produits et de marketing » pour l’année à venir.

Une période compliquée

Bien que la période actuelle soit difficile pour les ventes de MacBook, Apple reste une entreprise dynamique et innovante. La capacité du géant de la technologie à s’adapter et à évoluer en fonction des tendances du marché et des demandes des consommateurs sera observée de près en 2024.

Le MacBook Air M2 de 13 pouces reste le modèle le plus récent depuis ses débuts en 2022. Bien qu’il faille pour l’instant suspendre les espoirs placés dans le MacBook Air M3, faut-il pour l’instant acheter le MacBook équipé de la version M2 ? Apple pourrait encore annoncer la puce M3 fin 2023. Celle-ci devrait d’abord être disponible sur le Mac Mini et le MacBook Pro.

Si vous en avez assez d’attendre une nouvelle mise à jour pour votre MacBook, ne vous précipitez pas non plus, car il semble que la mise à jour M3 du MacBook Air ne sera pas introduite avant 2024