ChatGPT sur iOS intègre désormais Bing

L’application ChatGPT sur iOS permet désormais aux utilisateurs payants d’accéder aux informations diffusées par Bing de Microsoft. Dans la dernière mise à jour de l’application, OpenAI indique que les abonnés qui paient pour son plan ChatGPT Plus de 20 dollars par mois reçoivent des informations actualisées sur le Web.

Bien qu’il soit décevant que la mise à jour ne permette d’utiliser que Bing et pas d’autres moteurs de recherche, il n’est pas surprenant que ce soit cet outil de recherche particulier que ChatGPT ait incorporé. Microsoft, qui a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI au début de l’année, a annoncé que Bing deviendrait le moteur de recherche par défaut de ChatGPT lors de son événement Build en mai.

ChatGPT fait également déjà partie de la recherche Bing pour le Web et est intégré au navigateur Edge de Microsoft.

L’intégration est déjà disponible en version bêta pour les utilisateurs Plus dans l’application Web ChatGPT, qui « sait quand et comment naviguer sur internet pour répondre à des questions sur des sujets et des événements récents ». Cela signifie que l’application ChatGPT, dotée d’une intelligence artificielle, sera désormais en mesure d’obtenir des informations plus récentes au lieu d’utiliser uniquement les données Web plus anciennes sur lesquelles elle a été entraînée, qui remontent jusqu’à 2021.

En revanche, la version gratuite de ChatGPT n’est capable d’afficher des informations que jusqu’en 2021.

Il faudra être abonné

Pour activer la navigation Web avec Bing sur l’application ChatGPT pour iOS, OpenAI indique qu’il vous faudra naviguer dans vos paramètres, puis activer l’option Navigation dans la section « New Features ». De là, sélectionnez GPT-4 dans le sélecteur de modèles, puis cliquez sur « Browse with Bing » dans le menu déroulant.

ChatGPT n’a pour l’instant qu’une application sur iOS, et une application sur Android sera bientôt disponible.

