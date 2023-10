Google déploie Wear OS 4 sur la Pixel Watch originale

Après le lancement de la Pixel Watch 2 avec Wear OS 4, de nombreux propriétaires de la Pixel Watch originale se sont demandés quand le nouvel OS arriverait sur leur smartwatch. Google n’a pas donné de date, mais a indiqué dans un article de blog que la mise à jour interviendrait “plus tard dans l’année“. Bien que ces mots aient donné l’impression qu’il faudrait un certain temps avant que la mise à jour ne soit prête, il semble que “plus tard dans l’année” signifiait en réalité quelques semaines plus tard.

Google a annoncé dans un nouvel article de blog que les appareils Pixel Watch compatibles avec Wear OS 3.5 recevront la mise à jour Wear OS 4 à partir d’aujourd’hui. La mise à jour en question arrivera sous la forme de la version logicielle TWD4.2301005.002 et inclut le correctif de sécurité d’octobre 2023.

Lorsque vous lancerez la mise à jour, elle apportera de nombreuses corrections de bugs, des améliorations de la batterie, des performances et des expériences de sécurité personnelle. Elle apportera également plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment

Transfert de montre : Les propriétaires peuvent transférer leur Pixel Watch sur un nouveau smartphone sans avoir à la réinitialiser

Sauvegarde et restauration : Les données et les paramètres d’une ancienne Pixel Watch peuvent être sauvegardés et restaurés sur une nouvelle Pixel Watch

Google Agenda : L’appareil bénéficiera d’une nouvelle version de l’appli Agenda

Fonctions de sécurité : Contrôle de sécurité, Partage d’urgence et Infos d’urgence sont désormais disponibles sur la Pixel Watch

Accessibilité et personnalisation : La Pixel Watch bénéficiera de nouvelles fonctionnalités de personnalisation comme le texte en gras, l’amélioration du grossissement, et plus encore

Notifications améliorées : Les notifications ont désormais des aperçus de médias intégrés et s’accompagnent d’une reconnaissance intelligente des liens pour les numéros de téléphone et les adresses

Si vous ne voyez pas la mise à jour aujourd’hui, pas de panique. Google indique qu’elle déploie la mise à jour par étapes au cours des prochaines semaines. Votre place dans la file d’attente pour la mise à jour OTA dépendra de votre opérateur et de votre appareil. Mais vous recevrez une notification lorsque le logiciel sera disponible pour votre smartwatch.

Google a dévoilé la Pixel Watch 2 à 399 euros lors de son événement de lancement du produit au début du mois, offrant un nouveau processeur, plus de capteurs et une meilleure autonomie de la batterie par rapport à son prédécesseur. La Pixel Watch 2 se charge également plus rapidement que la montre d’origine, dont la vitesse de charge estimée est désormais plus lente qu’auparavant, à la suite d’une mise à jour du micrologiciel.