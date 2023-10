En ce qui concerne les spécifications attendues, nous ne pouvons que spéculer pour l’instant. La gamme de cartes graphiques RTX 40 Series de NVIDIA pourrait bénéficier de l’une des améliorations suivantes lors du lancement de leurs variantes « Super » : capacité VRAM accrue, vitesse d’horloge plus élevée, bande passante mémoire accrue et TGP (puissance graphique totale) plus élevée .

La rumeur provient d’un « hardware leaker » sur X connu sous le nom de Hongxing2020. La nouvelle mise à jour qu’il a partagée parle de trois cartes graphiques particulières de la gamme NVIDIA RTX 40 Series, et il fait clairement allusion à ces GPU spécifiques qui recevront bientôt une variante « Super » rafraîchie. Il s’agit des cartes 4080, 4070 et 4070 Ti.