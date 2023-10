Le OnePlus 12 pourrait avoir un grand écran et 24 Go de RAM

Le OnePlus 12 pourrait être une mise à niveau impressionnante par rapport au OnePlus 11 à certains égards, la dernière fuite suggérant que nous verrons des changements substantiels au niveau de l’écran, de la RAM et du stockage.

Nous nous attendons à ce que OnePlus lance le OnePlus 12 à la fin de l’année ou au début de l’année 2024. Nous avons déjà vu quelques fuites concernant les spécifications, mais une source a maintenant révélé qu’une hausse de prix pourrait être à l’ordre du jour. L’informateur Yogesh Brar a affirmé sur X que le OnePlus 12 utilisera le même écran BOE que l’OPPO Find X6 Pro. Brar a affirmé que cette décision, combinée à une plus grande batterie et à des caméras améliorées, signifie que le OnePlus 12 recevra une augmentation de prix.

OnePlus 12 gets a BOE panel, the same that was used on OPPO Find X6 Pro.

This panel has not had any green line issues so far. Tianma & Samsung panels gave them too many issues.

This and the bigger battery + updated cameras means that the price of OnePlus 12 is going up..

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 13, 2023