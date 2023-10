Samsung pourrait dévoiler la série Galaxy S24 en janvier 2024 lors d’un événement à San Francisco

by

Samsung pourrait dévoiler sa série Galaxy S24 plus tôt que d’habitude, peut-être en janvier 2024, comme le rapporte le Seoul Economic Daily. La société prévoit d’organiser un événement de lancement aux États-Unis, probablement à San Francisco, où elle a présenté le Galaxy S23.

Cette série devrait comprendre trois modèles : le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra. Attendez-vous à plusieurs changements intéressants. L’un des potentiels changements concerne la réintroduction des puces Exynos dans les smartphones haut de gamme.

Les Galaxy S24 et S24+ pourraient utiliser des puces Exynos 2400 dans la plupart des régions, tandis que le Canada, la Chine et les États-Unis pourraient recevoir des versions Snapdragon 8 Gen 3. Le Galaxy S24 Ultra devrait utiliser exclusivement le processeur Snapdragon 8 Gen 3. La puce Exynos 2400 apporte des améliorations substantielles en termes de performances.

Les rumeurs font également état d’un cadre en titane pour le Galaxy S24 Ultra, d’écrans LTPO Dynamic AMOLED 2x pour tous les modèles et de meilleures caméras. Attendez-vous à des écrans exceptionnellement lumineux, capables d’atteindre jusqu’à 2 400 nits. Ces smartphones fonctionneront avec One UI 6.1, basé sur Android 14, et recevront au moins quatre mises à jour majeures du système d’exploitation Android.

Les Galaxy S24 et S24+ pourraient être équipés d’une caméra arrière principale de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels, d’une caméra téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x et d’une caméra frontale de 12 mégapixels. Selon les rumeurs, le Galaxy S24 Ultra serait équipé d’une caméra arrière principale de 200 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels, d’une caméra téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x, d’une caméra téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom (optique) 5x et d’une caméra frontale de 12 mégapixels.

En ce qui concerne les batteries, le S24 pourrait loger une batterie de 4 000 mAh, le S24+ une batterie de 4 900 mAh, et le S24 Ultra devrait conserver une batterie de 5 000 mAh, ainsi que la prise en charge du stylet S Pen. Les options de charge rapide comprennent 45 W pour le S24+ et le S24 Ultra, et 25 W pour le S24.

Les trois modèles pourraient proposer la recharge sans fil et la recharge sans fil inversée, avec la possibilité d’une communication bidirectionnelle par satellite pour les messages d’urgence.