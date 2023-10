Apple limitera l’utilisation du modem 5G de Qualcomm à la gamme iPhone 16 Pro

Maintenant qu’un mois s’est écoulé depuis l’annonce de la série iPhone 15, il ne semble pas trop bizarre ou étrange de commencer à s’intéresser à la gamme iPhone 16.

Selon Jeff Pu, analyste chez Haitong International Securities, relayé par MacRumors, les modèles Pro pour 2024, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max/Ultra, seront équipés du dernier et meilleur modem mobile 5G de Qualcomm. À moins que vous ne soyez actionnaire de Qualcomm, vous voudrez peut-être savoir si cela aura un impact sur vous et la réponse, si vous prévoyez d’acheter un modèle iPhone 16 Pro, est un « oui » retentissant !

Le modem 5G Snapdragon X75 de nouvelle génération offrira aux utilisateurs de l’iPhone 16 Pro une technologie 5G plus rapide et plus économe en énergie.

Cette puce permettra à l’iPhone 16 Pro et à l’iPhone 16 Pro Max de bénéficier d’une couverture 5G mmWave et sub-6GHz en utilisant un seul émetteur-récepteur, ce qui réduira l’utilisation de la batterie de 20 %. Le Snapdragon X75 a été dévoilé par Qualcomm en février dernier et utilise l’agrégation de porteuses, qui combine plusieurs porteuses pour augmenter la vitesse et la capacité des données, afin d’améliorer les performances. Par rapport au Snapdragon X70, il occupera 25 % d’espace en moins sur le circuit imprimé de l’iPhone.

Cependant, Pu pense que, contrairement aux précédentes générations d’iPhone où les nouveaux modèles d’iPhone (à l’exception des appareils SE à bas prix) partageaient la même puce modem chaque année, Apple copiera ce qu’elle fait avec le processeur d’application de la série A et n’équipera que les nouveaux iPhone de la série Pro de la puce modem Snapdragon X75 5G. Les modèles non Pro, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, continueront à utiliser la puce modem Snapdragon X70 5G.

« 5G Advanced »

La puce modem 5G X75 prend en charge la 5G Advanced, qui est la prochaine génération de connectivité 5G et constitue une « évolution vers la 6 G ». De la même manière qu’Apple a qualifié la série iPhone 6 s de « LTE Advanced » en 2015, la société est susceptible de désigner la gamme iPhone 16 Pro 2024 comme étant « 5G Advanced ».

Le mois dernier, Apple a signé un accord avec Qualcomm qui permettra à l’entreprise d’utiliser les puces modem 5G de Qualcomm jusqu’en 2026. Apple a travaillé sur ses propres puces modem 5G mais a rencontré quelques problèmes, ce qui a donné à Qualcomm une opportunité inattendue de continuer à faire des affaires avec Apple en lui fournissant des modems 5G pour les derniers modèles d’iPhone jusqu’à la fin de l’année 2026.