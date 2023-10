Le OnePlus Open sera lancé en Inde le 19 octobre

Peu de temps après OPPO et la série Find N3, OnePlus a confirmé le lancement du OnePlus Open, le premier smartphone pliable de l’entreprise, en Inde le 19 octobre lors d’un événement à Mumbai. Cette annonce fait suite à plusieurs rumeurs et fuites. « Open » représente non seulement le nouveau facteur de forme pliable, mais aussi l’ouverture de OnePlus à de nouvelles possibilités et au potentiel, explique l’entreprise.

Avec le slogan « Open for Everything », OnePlus a déclaré qu’elle embrassait toutes les possibilités et continuait à explorer de nouvelles opportunités avec des facteurs de forme de smartphone évolutifs et un état d’esprit ouvert.

Kinder Liu, président et directeur de l’exploitation de OnePlus, a déclaré à propos du smartphone :

Le OnePlus Open est le smartphone rêvé, destiné à rompre le compromis entre la technologie d’affichage, les performances d’imagerie et le poids qui est devenu le statu quo pour les smartphones pliables existants. Héritant de l’expérience rapide et fluide propre à OnePlus, de son design élégant, léger et fin, d’un pli d’écran imperceptible, de performances d’imagerie sans précédent, d’un logiciel efficace et d’une qualité supérieure, le OnePlus Open redéfinira le concept des smartphones pliables en offrant une expérience complète de niveau phare qui repousse les limites des smartphones pliables actuels et fait passer la norme des smartphones pliables à la vitesse supérieure.

Le fondateur de OnePlus a déjà confirmé que le OnePlus pliable comporte 31 composants en moins, ce qui le rend plus léger, et qu’il sera 37 % plus petit que le Find N2. Le OnePlus Open et le OPPO Find N3 auront un design analogue, a-t-il ajouté.

D’après les précédentes rumeurs, le téléphone coûterait 1 699 dollars, ce qui le rendrait légèrement moins cher que le Galaxy Z Fold 5.

Pass de pré-réservation OnePlus Open

OnePlus vend un pass de pré-réservation au prix de 5000 roupies qui permet d’obtenir une invitation exclusive à assister au lancement mondial du OnePlus Open et d’acheter le smartphone avant tout le monde lors de l’événement.

Les acheteurs recevront également des OnePlus Buds Pro 2 sans frais supplémentaires lors de l’achat du OnePlus Open sur le lieu de l’événement ou sur oneplus.in ou l’application OnePlus Store une fois que les précommandes commenceront.

Si le pass de pré-réserve n’est pas échangé hors ligne lors de l’événement de lancement, après l’événement de lancement ou sur oneplus.in ou l’application OnePlus Store, l’acheteur sera remboursé dans les 30 jours suivant le 27 octobre sur le compte de l’utilisateur.