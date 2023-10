Le OPPO Find N3, alias OnePlus Open, sera annoncé le 19 octobre

OnePlus fait miroiter son premier smartphone pliable depuis un certain temps déjà, mais n’a pas annoncé de date de lancement officielle. En revanche, son homologue OPPO a annoncé la date de lancement mondial de son nouveau smartphone pliable de type livre, le OPPO Find N3.

En effet, OPPO a confirmé le lancement mondial de la série Find N3 le 19 octobre, qui inclut le Find N3. Pour rappel, le Find N3 Flip est déjà officiel en Chine. La société annonce le lancement de « non pas un, mais deux téléphones pliables qui changent la donne », ce qui signifie que nous obtiendrons très probablement des détails sur la disponibilité mondiale du OPPO Find N3 Flip, qui est actuellement exclusif à la Chine.

Pete Lau, cofondateur de OnePlus et SVP et Chief Product Officer d’OPPO, a déjà confirmé que le OnePlus Open et le OPPO Find N3 auront un design et des caractéristiques analogues, mais qu’ils cibleront des marchés différents.

Il n’est pas confirmé que OnePlus annoncera également le Open le même jour. Cependant, de précédentes fuites ont suggéré que le smartphone serait lancé le 19 octobre en Inde.

Le OPPO Find N3 devrait comporter un écran pliable OLED interne de 7,82 pouces d’une résolution de 2 268 x 2 440 pixels de BOE avec un pli visible et un écran externe OLED de 6,31 pouces d’une résolution de 2 484 x 1 116 pixels, tous deux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et la densité de pixels (ppp) est le « niveau le plus élevé » parmi les écrans pliables, selon les rapports.

Des smartphones très attendus

Le smartphone devrait être alimenté par un SoC Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM LPDDR5X et un espace de stockage UFS 4.0 allant jusqu’à 1 To. Il y aura une édition collector sur certains marchés, comme la Chine, qui pourrait contenir 24 Go de RAM. Il devrait être équipé d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 64 mégapixels.

Le lancement mondial de la série OPPO Find N3 à Singapour débutera à 8 h 30, heure de France, et OPPO propose une retransmission en direct de l’événement. Un événement simultané aura lieu en Chine. L’événement OnePlus Open est attendu plus tard dans la journée, et nous devrions recevoir l’invitation pour cet événement prochainement.