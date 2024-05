Découvrez le Moto G Stylus 5G 2024: Évolution style et performance

Le Moto G Stylus 5G de Motorola est de retour cette année avec quelques améliorations notables et un nouveau design accrocheur. La version de cette année bénéficie de la recharge sans fil et d’un écran amélioré, tout en conservant des caractéristiques anciennes comme la prise casque et l’emplacement pour carte microSD.

Le G Stylus 5G reste un Big Phone avec un grand B : il est équipé d’un écran de 6,7 pouces. Il s’agit d’un écran 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui met à jour l’écran LCD de 6,6 pouces de l’année dernière. Il est doté d’une généreuse batterie de 5 000 mAh, compatible avec une recharge filaire rapide de 30 W et une recharge sans fil de 15 W.

Le 2024 Stylus 5G utilise le chipset Snapdragon 6 Gen 1 — il est intéressant de noter qu’il s’agit du même que celui du modèle de l’année dernière. Il n’est pas fréquent de voir des fabricants de smartphones revenir au même chipset deux années de suite, mais au moins il est doté de plus de mémoire vive cette fois-ci — 8 Go contre 6 Go.

Le stylet intégré bénéficie également de quelques améliorations. Le communiqué de presse de Motorola indique qu’il utilise une « plus grande surface de contact » et quelques mises à jour logicielles pour améliorer l’interface utilisateur et réduire la latence lors de l’utilisation du stylet. La caméra arrière principale est toujours un capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image, mais la caméra ultra-large de 13 mégapixels et la caméra frontale de 32 mégapixels ont tous deux été mis à jour. La caméra frontale utilise la technique du pixel binning pour une meilleure sensibilité en basse lumière, ce qui devrait permettre d’obtenir de meilleures photos dans des conditions peu lumineuses.

Le Moto G Stylus 5G abandonne également le design banal de l’année dernière, adoptant l’éthique apparente de Motorola cette année, qui consiste à rendre les smartphones à nouveau amusants. Le panneau arrière présente une finition en cuir végétal doux au toucher. Le smartphone sera vendu en deux coloris. Honnêtement, les deux ont l’air radieux.