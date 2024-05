Apple réinvente le Magic Keyboard : Nouvelles fonctionnalités et design élégant

Outre l’iPad Pro OLED tant attendu, Apple a également sorti un Magic Keyboard légèrement mis à jour avec un repose-paume en aluminium et un pavé tactile plus grand avec retour haptique — et enfin, une rangée de fonctions.

Le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro (M4) est disponible en deux coloris (noir et argent) et en deux tailles : une pour le modèle Pro 11 pouces et une pour le modèle 13 pouces. Ils coûtent respectivement 299 et 349 euros, et comme les nouveaux modèles d’iPad Pro, ils sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, pour une expédition la semaine prochaine.

Ils ne sont pas compatibles avec les nouveaux modèles d’iPad Air de 11 et 13 pouces annoncés cette semaine ni avec les précédents modèles d’iPad Pro. Ces derniers utilisent toujours le Magic Keyboard de première génération, désormais appelé Magic Keyboard pour iPad Air (M2). Ça roule !

Il s’agit de la première révision majeure du Magic Keyboard de l’iPad Pro depuis son lancement en 2020. Il conserve le design en porte-à-faux à double charnière et l’unique port USB-C (alimentation uniquement), fait évoluer le repose-paume en aluminium au lieu du plastique, et ajoute un trackpad en verre plus grand avec retour haptique.

Le Magic Keyboard dispose enfin d’une rangée de fonctions

Contrairement à l’original, il dispose enfin d’une rangée de fonctions — une fonctionnalité qu’Apple a accordée à l’iPad de base en 2022 avec le Magic Keyboard Folio. Ces touches de fonction permettent un accès rapide à des contrôles tels que la luminosité de l’écran, le réglage du volume et les commandes de lecture/pause.

Depuis son lancement, le Magic Keyboard a contribué à rapprocher l’iPad d’un ordinateur portable, et une finition plus soignée ainsi qu’un trackpad plus grand n’y sont pas étrangers. Mais si l’iPad n’est toujours pas un ordinateur portable, ce n’est pas vraiment à cause du clavier, n’est-ce pas ?