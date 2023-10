Vous pouvez désormais générer des images d’IA dans Google Recherche

Search Generative Experience (SGE) de Google peut désormais créer des images d’IA à partir de requêtes de recherche Google. Il s’agit d’une fonctionnalité très analogue à celle de Bing, qui permet de générer des images. Il suffit d’entrer une requête telle que « dessiner un poulet dans le style de Van Gogh » dans Google Recherche pour obtenir quatre images générées par l’IA. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à SGA depuis Search Labs.

Il s’agit d’une approche très intuitive de la génération d’images par l’IA.

Si vous utilisez Google comme moteur de recherche par défaut, vous pouvez taper une requête dans la barre d’adresse et obtenir des résultats immédiats. Vous n’avez pas besoin d’une page Web spéciale ou d’un abonnement, et dans certaines situations, vous n’avez même pas besoin de penser à une requête intelligente. Si Google détecte que vous recherchez des photos, de l’inspiration artistique ou d’autres éléments susceptibles de faire appel à la magie de l’IA, il vous demandera si vous souhaitez générer des images. Vous verrez également un bouton « Générer » dans certains résultats de Google Images.

On peut supposer que Google utilise son modèle de conversion texte-image Imagen pour réaliser cette fonctionnalité. Imagen n’est pas la même chose que DALL-E, et il peut donc être intéressant de passer de Google Recherche à Bing pour produire des images d’IA. Il se peut qu’un modèle gère mieux certaines invites ou certains styles que l’autre. Microsoft vient de déployer la génération d’images DALL-E 3 dans Bing Chat et Bing Image Creator, mais pas dans la recherche Web classique, ce que Google tente de faire ici.

En plus de la fonctionnalité de génération d’images, Google Recherche peut désormais créer des brouillons écrits à partir de votre requête. Une simple invite telle que « écrire une lettre de démission » fera l’affaire, et vous pourrez affiner le projet avant de l’importer dans Google Docs ou Gmail.

Pas disponible en France

Ces nouveaux outils d’IA sont soumis aux règles d’utilisation prohibitive de Google. L’entreprise affirme qu’elle empêchera la génération de « contenus nuisibles ou trompeurs » et qu’elle apposera des métadonnées d’identification sur toutes les images générées par l’IA. L’outil « À propos de cette image », promis depuis longtemps, est toujours en cours de développement.

Actuellement, le programme SGE, qui permet aux utilisateurs d’accéder à des fonctions telles que les images et les vidéos créées par l’IA, n’est accessible qu’à un nombre limité d’utilisateurs aux États-Unis, en Inde et au Japon. L’utilisation des fonctionnalités de génération d’images est encore plus restreinte, puisqu’elle est limitée aux détenteurs d’un compte Google aux États-Unis, âgés de 18 ans ou plus.