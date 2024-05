Snapdragon 8 Gen 4 promet de surclasser ses rivaux avec des performances inédites

La prochaine puce phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4, promet d’être un bond en avant en termes de performances par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 8 Gen 3. Cette puce devrait équiper la majorité des prochains smartphones Android haut de gamme et s’appuiera sur des cœurs Arm personnalisés conçus par Qualcomm même.

Contrairement à son prédécesseur, le Snapdragon 8 Gen 4 abandonnerait les cœurs dédiés à l’efficacité au profit d’une configuration comprenant deux grands cœurs et six cœurs moyens, le tout fabriqué selon le processus 3 nm de TSMC.

La présentation officielle de cette puce est prévue pour octobre, et selon les rumeurs, le premier smartphone à en être équipé serait le Xiaomi 15. Bien que les premiers rapports suggèrent que le Snapdragon 8 Gen 4 offrirait des performances nettement supérieures à celles du Snapdragon 8 Gen 3, des tests sur un échantillon d’ingénierie avaient semé le doute, les résultats n’indiquant pas une amélioration aussi significative.

Toutefois, la source Digital Chat Station a rassuré les observateurs en précisant que cet échantillon fonctionnait à une fréquence réduite.

Selon elle, les cœurs de la version la plus récente de la puce fonctionneraient entre 3,6 GHz et 4,0 GHz.

Le Xiaomi 15 : premier smartphone alimenté par le Snapdragon 8 Gen 4

Les scores de benchmark révélés indiquent que le Snapdragon 8 Gen 4 a atteint environ 2 700 points en mono-cœur et 10 000 en multi-cœurs, une progression notable par rapport aux 2 187 et 6 669 points du Galaxy S24 Ultra équipé du Snapdragon 8 Gen 3. Cependant, ces résultats restent inférieurs à ceux de l’iPhone 15 Pro Max, qui a enregistré 2 958 points en mono-cœur et 7 288 en multi-cœurs, mettant en doute les affirmations selon lesquelles le Snapdragon 8 Gen 4 surpasserait la future puce A18 des iPhones.

Cependant, Qualcomm pourrait encore apporter des améliorations finales à la puce Snapdragon 8 Gen 4, laissant espérer des scores de benchmark améliorés dans les mois à venir. D’après Digital Chat Station, le premier smartphone alimenté par le Snapdragon 8 Gen 4, que l’on croit être le Xiaomi 15, devrait être lancé mi-octobre.