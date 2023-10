Meta envisagerait des casques moins chers et l’absence de contrôleurs

En donnant la priorité à l’accessibilité financière avec le Quest 3, Meta vise à rester en tête de la concurrence. Si Meta parvient à rendre son prochain casque Ventura nettement plus abordable que le Vision Pro et à garantir des performances compétitives, l’entreprise a de fortes chances de devenir un leader de l’industrie de la VR.

Apple et Meta visent en fin de compte des marchés différents, mais pour l’instant, le marché des casques VR existants se résume à des « personnes qui veulent des casques VR ». Meta essaie de comprendre comment les choses se passeront lorsque le marché se développera réellement, et pour s’y implanter, l’entreprise a besoin d’un produit différent, sinon elle risque de voir le Quest suivre le chemin des téléphones classiques.

La feuille de route de Meta consiste à rendre son prochain casque, dont le nom de code est Ventura, encore moins cher — le Quest 3 coûte déjà moins de 15 % du prix d’un Vision Pro – et plus confortable, sans sacrifier la résolution de l’écran. Et apparemment, selon Gurman, Meta envisage également de supprimer le regroupement des contrôleurs pour y parvenir, en laissant les clients utiliser les gestes de la main ou acheter les contrôleurs séparément.

On pourrait dire que le casque d’Apple est plus terre-à-terre que les mondes virtuels immersifs, même si son prix ne l’est pas du tout.

Meta envisage de donner une suite au Quest 3 , qui sort demain, et prévoit de s’inspirer du Vision Pro d’Apple dans sa course à la généralisation de sa technologie VR.