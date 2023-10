Les Honor Magic Vs2 et Honor Watch 4 Pro seront annoncés le 12 octobre

Honor a fait sensation en juillet dernier en lançant le téléphone pliable Honor Magic V2. L’appareil offrait un design ultra-mince et léger qui n’avait jamais été vu auparavant sur un téléphone pliable de type livre.

Aujourd’hui, Honor a confirmé le lancement du Honor Magic Vs2, son prochain smartphone pliable de la société, en Chine le 12 octobre, après le lancement du Magic Vs en novembre de l’année dernière. La société présentera également la Honor Watch 4 Pro lors de cet événement.

Le Honor Magic Vs2 a récemment fait surface dans le listing Geekbench, révélant un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 sous-cadencé et 16 Go de RAM. La certification 3C a révélé que le smartphone offre un support à la charge rapide filaire de 66 W, comme le Magic Vs. Il devrait se vanter d’un écran pliable à taux de rafraîchissement élevé 2 K.

L’image révèle une caméra arrière de 50 mégapixels avec un agencement matriciel. Elle révèle également une ouverture de f/1.9 à f/2.4, ce qui laisse présager une configuration de caméra analogue à celle du Magic Vs. On peut donc s’attendre à un capteur photo ultra-large de 50 mégapixels et à un capteur photo à téléobjectif 3X de 8 mégapixels.

Honor vise le prix et l’épaisseur

Digital Chat Station affirme que le Magic Vs2 vise les smartphones traditionnels en termes de prix et d’épaisseur. Honor affirme que le Magic Vs2 sera plus fin et plus léger que le Magic Vs. Nous devrions avoir davantage de détails lorsque le smartphone sera présenté officiellement lors de la conférence de lancement de la série Magic de Honor le 12 octobre.

Pour ce qui est du Magic V2, il est proposé à partir de 8 999 yuans (~1 200 euros) en Chine.