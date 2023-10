Instagram teste de meilleures options de partage de stories pour les influenceurs

Les derniers rapports suggèrent que Instagram vous permettra bientôt de partager vos Stories avec un groupe spécifique de personnes.

Selon Adam Mosseri, responsable d’Instagram, l’application de réseaux sociaux teste l’option permettant aux utilisateurs de partager leurs Stories avec plusieurs listes d’audience. Instagram propose déjà l’option « Amis proches », qui permet d’ajouter un groupe d’amis à une liste et de partager des Stories avec eux.

Cela fonctionne lorsque vous avez un profil public et vous permet de préserver la confidentialité de votre réseau social. Cependant, il peut arriver que vous souhaitiez partager quelque chose avec des personnes qui ne font pas partie de votre groupe d’amis proches. C’est là que l’option permettant de créer plusieurs listes d’audience sur Instagram vous sera utile. Si votre groupe d’amis proches ne correspond pas à la description des Stories que vous souhaitez partager, vous pouvez alors créer un nouveau groupe, ajouter un certain nombre de personnes et partager les Stories avec elles. Plus important encore, cette option serait d’une grande aide pour les influenceurs des réseaux sociaux, en leur offrant davantage d’options pour partager et cibler correctement leur public.

Mosseri a ajouté : « Cela vous permet de partager des Stories avec des groupes plus petits et vous donne plus de contrôle sur qui peut voir vos Stories ». Selon les captures d’écran partagées par Instagram, vous pouvez créer un petit groupe pour vos frères et sœurs, pour les personnes qui aiment la nourriture et différentes caractéristiques, et partager des Stories en fonction de leurs goûts.

Notez bien que la possibilité de créer plusieurs listes d’audience sur Instagram est encore une fonctionnalité expérimentale, et il n’y a aucune garantie quant au moment où elle sera diffusée à grande échelle.